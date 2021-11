'Kersthotel' Holten maakt zich op voor de feestdagen: tienduizenden lichtjes en heel veel details

Honderden kerstballen en tienduizenden lichtjes versieren de komende weken Hoog Holten. Eigenaresse Hanneke van Kouwen blijft voorlopig over de top gaan. "Ik vind het alleen maar leuk. Het staat zo vol dat je soms moeite hebt om de details eruit te halen, maar dat betekent dat het wekenlang interessant blijft."

Dat ziet er ongeveer zo uit:

Steeds vaker wordt het hotel geassocieerd met de feestdagen. "We hebben de eerste telefoontjes al gehad. Mensen bellen echt om te vragen of het al zover is. We moeten nog anderhalve dag decoreren. Dan zijn tien mensen drie dagen bezig geweest en dan is het klaar."

Terugverdienen

Zo'n dertig kerstbomen en tientallen kratten vol sterren, glitters en ballen staan rondom het hotel. Goedkoop is het allemaal niet. "Het begint zich nu langzaam maar zeker terug te verdienen. Het is natuurlijk een investering, maar het bouwt zich op. Mensen zeggen het voort, dus het is het zeker waard. Al was het alleen maar voor m'n eigen gevoel, want ik word er zelf heel blij van", aldus een stralende Van Kouwen.

Eigenaresse Hanneke van Kouwen (Foto: RTV Oost)

Maar er zijn ook mensen die er iets minder gelukkig van worden. De dames van de huishouding komen maanden later nog steeds glitters tegen. "Daar klagen ze weleens over. Beneden hebben we tijdelijk vloerbedekking liggen en daar hebben we al zeilen overheen gelegd om het een beetje tegen te houden."

Jubileum

Het is niet de bedoeling dat het elk jaar extremer wordt. "Dat waren we al, dus zo blijft het ook", lacht de eigenaresse. Maar wellicht, als het 'kersthotel' z'n tienjarig jubileum viert, dat er ruimte is voor een tandje meer. "Misschien dat we dan een keer alle hotelkamers gaan doen. Die zijn nu het rustpuntje voor alle logerende gasten. Daar staat gewoon een simpel boompje. Maar ik vind het een goed idee, voor een jubileumjaar."