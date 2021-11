Wout Weghorst in selectie Oranje voor laatste WK-kwalificatieduels

VfL Wolfsburg aanvaller Wout Weghorst uit Borne zit in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de laatste twee WK-kwalificatieduels van later deze maand.

Weghorst zit er sinds de terugkeer van bondscoach Louis van Gaal telkens bij en kwam de laatste twee interlands in actie. De teller staat nu op 12 duels voor Oranje en 2 doelpunten. Weghorst miste onlangs drie duels van zijn club vanwege een coronabesmetting, maar keerde deze week weer terug in de basis in de Champions League-wedstrijd tegen Red Bull Salzburg.

Programma Oranje

Nederland staat er goed voor in de poule en heeft als koploper twee punten voorsprong op Noorwegen. Dat is op 16 november in De Kuip de laatste tegenstander. Drie dagen eerder speelt Oranje in en tegen Montenegro. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Qatar, de nummers twee spelen play-offs.

Jong Oranje

PEC Zwolle-aanvaller Daishawn Redan en Sepp van den Berg uit Zwolle zitten in de selectie van Jong Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Bulgarije (12 november) en Gibraltar (15 november).