Minder papierwerk, minder geregel: ziekenhuis ZGT start met elektronisch patiëntendossier

De wens voor het elektronische patiëntendossier was er al jaren. Maar zo'n systeem is duur en de Twentse ziekenhuizen zaten tot een paar jaar geleden beide nog in financieel zwaar weer. De laatste jaren hebben ZGT en MST, die steeds meer samenwerken, financieel de zaken weer op orde.

Ziekenhuizen MST en ZGT werken nu nog met verschillende systemen. Daardoor duurt het uitwisselen van patiënteninformatie vaak veel langer. Met de invoering van het elektronische patiëntendossier is dat verleden tijd: met één druk op de knop kan voortaan patiënteninformatie worden uitgewisseld. Een patiënt moet overigens nog wel eerst toestemming geven aan het andere ziekenhuis of die zijn of haar medische dossier mag inzien.

Voordelen voor patiënt

In februari vorig jaar, vlak voor de uitbraak van de coronapandemie in Nederland, werd de knoop doorgehakt om het elektronische patiëntendossier aan te schaffen. Volgens ZGT-bestuurder Wolter Odding was het tot woensdag nog de vraag of het nieuwe systeem op tijd in gebruik genomen kon worden.

Het nieuwe systeem moet veel voordelen opleveren voor de patiëntenzorg in Twente. "De patiënt ervaart minder verschil als hij van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis gaat", zegt Olaf van Balen, uroloog bij ZGT en nauw betrokken bij de ontwikkeling van het EPD. "We hebben werkafspraken gemaakt hoe wij het patiëntenportaal, waar de patiënt informatie kan zien, gelijk inrichten. Zowel op de ZGT- als MST-site kan de patiënt straks dezelfde informatie zien."

Minder papierwerk

Ook zorgt het nieuwe ICT-systeem voor minder papierwerk, zegt Van Balen. "90 procent van de zorg blijft in Twente. Het wordt veel makkelijker om die medische informatie straks snel uit te wisselen met MST en andere zorgverleners."

Olaf van Balen, uroloog bij ZGT (Foto: RTV Oost/Marcus Ganzevles)

Prijskaartje

Het prijskaartje van het nieuwe EPD loopt in de miljoenen euro's. "De ontwikkeling van het systeem, het opzetten, alle mensen die eraan gewerkt hebben", somt Olga Boutens, bedrijfskundig manager bij ZGT, op. "Maar het heeft ook een grote opbrengstkant. Dit is wel iets waar je jaren mee vooruit kunt, dus die miljoenen euro's kun je over jaren uitspreiden."

Ziekenhuis MST in Enschede neemt het EPD op 3 december in gebruik.