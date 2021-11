Kopje koffie in de pauze? Ook in de voetbalkantine mag dat alleen nog met QR-code

"Even wachten, ik moet eerst je QR-code checken". Voorzitter Dirk Mosterman van SV Dalfsen is streng, zelfs zijn broer moet eerst een geldige code laten zien voor hij koffie mag halen. "Het systeem is helaas gebaseerd op wantrouwen", stelt Mosterman, "ik mag niemand vertrouwen dat het wel goed zit, ik móet controleren. Ik ken de mensen hier, moet ik ze dan drie keer per dag om de code vragen, ook mijn broer? Ja, volgens de regels dus wel."

Niet om gevraagd

De regels komen uit Den Haag, maar de uitvoering moeten sportverenigingen zelf doen. "Wij hebben er niet om gevraagd, maar de handhaving wordt wel bij ons neergelegd. Als iemand geen geldige code heeft moet ik die wegsturen. Maar wat als die persoon dat niet doet? Dan zal ik uiteindelijk de politie moeten bellen."

Mosterman is al anderhalf jaar bezig met het uitvoeren van steeds wisselende coronamaatregelen. "Het voetbal is haast bijzaak geworden. Je moet niet vergeten, we zijn allemaal vrijwilligers, ik ben geen bevoegd handhaver of controleur. De gemeente zou bijvoorbeeld ook voor een paar BOA's kunnen zorgen, dan hoeven wij niet voor politieagent te spelen."

Voorzitter Dirk Mosterman van SV Dalfsen (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Noodzakelijk

Dat er op dit moment maatregelen noodzakelijk zijn begrijpt Mosterman wel heel goed. "Mijn vader is helaas aan corona overleden, en als je ziet hoe de cijfers zich nu ontwikkelen dan moet er ook wat gebeuren. Maar de uitvoering wordt zonder enig overleg of facilitering zomaar bij een groep vrijwilligers neergelegd, en dat vind ik wel een kwalijke zaak."

De regels zijn ook nog best ingewikkeld. Kinderen tot en met twaalf hoeven niet gecontroleerd te worden. Dertienjarigen moeten wel een geldige code laten zien, maar geen legitimatie, en vanaf veertien jaar moeten ze ook hun ID kunnen laten zien in de kantine. In de kleedkamers moet iedereen vanaf achttien een geldige QR-code hebben. Om het nog ingewikkelder te maken: trainers en scheidsrechters hoeven de clubs niet te checken.

"Het is ingewikkeld, en ook praktisch heel lastig om alles bij te houden", vertelt Mosterman. "De kantine en kleedkamers hebben meerdere ingangen. Vind maar eens vrijwilligers die hier de hele dag bij de deur willen staan om QR-codes te checken."

Zin in koffie

De voetbalouders die de kantine binnenkomen begrijpen de maatregelen wel. "We hebben allemaal de persconferentie gezien, dat er wat moet gebeuren is duidelijk. Ik heb zin in koffie, en dit hoort er dan nu bij. Ik vind dat geen probleem", vertelt een moeder. "Ik heb de code al maanden, dit is de eerste keer dat ik hem moet gebruiken", zegt haar buurvrouw, "gelukkig werkt 'ie!"

Eén man moet de kantine weer verlaten. "Ik heb geen QR-code, en die wil ik ook niet. Ik vind het een vorm van medische apartheid en daar moeten we niet aan. Je zet mensen buitenspel zo. Ik kies er ook wel zelf voor maar ik denk dat veel mensen worden buitengesloten op deze manier." Hij gaat zonder koffie weer buiten langs de lijn staan.



