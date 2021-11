HHC Hardenberg-aanvaller Jari Oosterwijk kan "gevoel niet terugvinden in het voetbal" en stopt per direct

Jari Oosterwijk stopt per direct met voetballen. De aanvaller wilde dit seizoen bij HHC Hardenberg in de Tweede Divisie proberen zijn plezier in het voetbal terug te vinden, maar dat lukt niet.

"Helaas kon ik niet het gevoel terugvinden in het voetbal waarop ik had gehoopt. Desondanks ben ik HHC Hardenberg ontzettend dankbaar voor deze kans", zegt de spits uit Lettele. Oosterwijk speelde in het betaald voetbal bij FC Twente en NAC Breda. In 2019 stopte hij met voetbal op professioneel niveau, maar het begon dus toch weer te kriebelen en hij kon in de zomer bij HHC aan de slag. De samenwerking duurde dus slechts enkele maanden.

Begrip voor de keuze

"Uiteraard hebben we begrip voor de keuze die Jari heeft gemaakt. We kijken terug op een korte, maar goede samenwerking. En we wensen hem natuurlijk een mooie toekomst toe", zegt bestuurslid Bert Nijboer van HHC. Oosterwijk kwam in Hardenberg tot 8 duels en kwam daarin niet tot scoren.