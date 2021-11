In Overijssel (nog) geen angst voor afgelasting carnaval

Het is een gigantische teleurstelling in Noord- en Midden-Limburg: de festiviteiten rondom de 11devande11de gaan daar niet door. Dat is besloten door de burgemeesters in die regio, vanwege de huidige coronasituatie. Wat betekent dat voor het carnaval in Overijssel? De voortekenen zijn hier beter.

De opkomst van de nieuwe prins, volgende week vrijdag in Raalte en een dag later in Zwolle bijvoorbeeld, staat nog gewoon op de agenda. Frank-Jan van den Belt, van de Eileuvers in Zwolle, zegt dat het carnaval in Overijssel en Limburg verschillend is.

"In Limburg is het een beetje zoals in Duitsland, op de pleinen. Hier is het gewoon in een zaal. Er worden kaarten verkocht en mensen moeten een QR-code laten zien. Om 23.33 uur uur worden de carnavalsvierders ook weer naar buiten geveegd, zodat de zaal om 24.00 uur weer leeg is. " Daarmee verschilt een carnavalsfeest niet veel van bijvoorbeeld een concert."

'Het gaat volgens de regels'

Daar sluit Antok Bok van de Oldenzaalse carnavalsvereniging De Kadolstermennekes zich bij aan. "Zolang de burgemeester niets zegt, gaat het gewoon door."

Net zoals in Zwolle is het feest in de Boeskoolstad in een zaal. "Het gaat allemaal volgens de coronaregels en dus gaat het gewoon door", zegt hij stellig. Volgend weekend is in Oldenzaal het aftreden van de huidige prins.

Optocht

In Oldenzaal zal men reikhalzend uitkijken naar het moment dat er weer een optocht georganiseerd kan worden. Die ging de afgelopen twee jaar niet door. Eerst vanwege slechte weersomstandigheden en het afgelopen jaar vanwege de pandemie.

Maar of dat doorgaat, is nog koffiedik kijken. Volgende week vrijdag volgt nog eerst een nieuwe coronapersconferentie van het kabinet.