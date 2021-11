Zwolse wethouder René de Heer stopt na 12 jaar: "Deze stad zit diep in mijn hart"

Het is 2011 als René wethouder wordt binnen de gemeente Zwolle. Een onbekende is hij dan niet: sinds 2001 is hij raadslid namens de VVD. Inmiddels is hij locoburgemeester en verantwoordelijk voor heel wat portefeuilles: economische zaken, verkeer, vastgoed, recreatie, toerisme en evenementen.

Verharding maatschappij

Een drukke baan met veel taken en verantwoordelijkheden, beaamt ook René. "Het is zeker zwaarder geworden, maar ik ben altijd met een glimlach naar mijn werk gegaan. Er komt heel veel op lokale overheden af, er zijn veel taken overgeheveld naar de gemeente. Iedereen moet bijvoorbeeld veel weten van het sociaal domein."

Maar ook de verharding van de maatschappij vond de wethouder lastig. "Er is snel een oordeel op Facebook of Twitter gemaakt. Dat is ook wel eens heel dichtbij gekomen. Dan vragen mijn kinderen mij waarom al die mensen boos op mij zijn. Gelukkig heb ik altijd kunnen uitleggen dat het niet om mij persoonlijk ging, maar om mijn functie."

WRZV-hallen

Maar de wethouder kijkt vooral terug op een mooie tijd. "Ik ben op veel dingen trots. Zeker op de economische situatie in Zwolle, maar dat doe ik natuurlijk niet alleen", vertelt hij. Toch heeft De Heer een favoriet dossier: de nieuwe WRZV-hallen. "Iedereen kent die hallen, dus het was een beladen dossier. Er zat zo'n sociale ziel in die hallen."

Ook toen bleek dat het prijskaartje voor de nieuwe hallen een stuk duurder uitviel dan gepland, ging wethouder De Heer ervoor. "Dat was een zware raadsvergadering, maar uiteindelijk stemde iedereen in. Nu zie je ook dat die sociale ziel is meegenomen in een splinternieuwe hal."

Reacties

De wethouder kondigde zijn vertrek via Facebook aan. Daar kreeg hij meer dan honderd reacties van mensen die hem onder andere bedankten voor zijn inzet. "Dat zijn hartverwarmende reacties. Deze stad zit ongelofelijk diep in mijn hart, maar ik stap echt uit de Zwolse politiek."

Waar we de wethouder in de toekomst dan wel gaan zien, weet ook hijzelf nog niet. "Ik blijf een politiek dier, dus op de achtergrond zal ik mijn fractie nog met raad en daad bijstaan waar ze dat willen. Maar voor mij begint de oriëntatie nu pas. Ik sluit bijvoorbeeld niet uit dat ik iets in het bedrijfsleven ga doen."