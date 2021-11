Isala Zwolle belt operaties af om acute zorg overeind te houden

Dat Isala geplande operaties aan het afbellen is, komt niet als een volslagen verrassing. De afgelopen dagen maakten verschillende ziekenhuizen buiten de provincie Overijssel deze keuze al, gedwongen door de oplopende besmettingscijfers en toenemende personeelstekorten.

Hoge druk op de zorg

"De druk op onze zorg is hoog, net als bij andere ziekenhuizen in het land", zegt een woordvoerder van Isala. "Het rondkrijgen van de personele planning is een dagelijkse puzzel. Door planbare operaties af te zeggen, kunnen we personeel op andere afdelingen inzetten." Het Zwolse ziekenhuis bekijkt wekelijks of planbare operaties door kunnen gaan. "Als er iets voor patiënten verandert in hun geplande afspraak, nemen wij contact met hen op."

"Acute zorg gaat voor"

"Als ziekenhuis vinden wij het natuurlijk verschrikkelijk om mensen te moeten bellen met de boodschap dat hun operatie niet door kan gaan. Sommige mensen wachten daar al heel erg lang op. Maar acute zorg gaat nou eenmaal voor."

Onder de huidige omstandigheden richt Isala zich op drie pijlers binnen de acute zorg. "Wij blijven spoedzorg en urgente zorg bieden. Bij spoedzorg kan een patiënt direct geopereerd worden, bij urgente zorg moet dit binnen een week gebeuren. Ook de oncologische (kanker) operaties die binnen zes weken moeten worden uitgevoerd, blijven we doen."

Naast dat Isala een regulier ziekenhuis is, speelt het in de regio ook een belangrijk rol als traumacentrum en hartcentrum. "Ook hebben wij een belangrijke bovenregionale rol als het gaat om neurochirurgie en vaatchirurgie. Om deze zorg te kunnen blijven bieden, houden we altijd operatiekamers en IC-bedden beschikbaar."

Eerder vandaag meldde Isala op haar website dat de bezoektijden vanaf maandag 8 november worden aangepast. In plaats van twee keer per dag, kunnen familie en vrienden één keer per dag langskomen tussen 18 en 20 uur. Er mogen twee bezoekers langskomen, maar niet tegelijkertijd.

Andere ziekenhuizen in Overijssel

Bij het MST in Enschede gaan 3 van de 56 operaties niet door. "Dat komt deels door nieuwe coronagevallen, maar ook door de drukte rondom het invoeren van het elektronisch patiëntendossier", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. "Het is op dit moment niet te zeggen of het de komende dagen drukker of minder druk wordt."

ZGT, met vestigingen in Hengelo en Almelo, schaalt vooralsnog niet af. Het aantal coronapatiënten nam de afgelopen twee weken wel toe. "Sinds vorige week is er ook weer een cohortafdeling ingesteld waar COVID-patiënten separaat worden verpleegd", zegt woordvoerder Tom Kummel. De afgelopen dagen is de situatie onveranderd, met gemiddeld 15 COVID-patiënten op de verpleegafdelingen en 4 patiënten op de IC.

Het Deventer Ziekenhuis heeft afgelopen weekend enkele geplande operaties afgezegd vanwege de drukte door coronapatiënten. "Intern is er dagelijks overleg, we kijken per dag wat er nodig is", zegt een woordvoerder.