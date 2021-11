Shoppen? Vanaf vandaag weer mondkapje mee!

Bij de kapper, de masseur of de pedicure is het nu weer verplicht om een mondkapje te dragen. Dat geldt ook in de winkels, supermarkten en in de bieb. In het openbaar vervoer zelf gold al een mondkapjesplicht, maar dat wordt vanaf vandaag uitgebreid met de plekken rond het openbaar vervoer, zoals haltes, perrons en stations. Daar komen na het weekend ook mbo-scholen, hogescholen en universiteiten bij.

De mondkapjesplicht geldt voor iedereen vanaf 13 jaar en is dus van toepassing op plaatsen waar je geen coronatoegangsbewijs nodig hebt. Niet dragen kan na een waarschuwing in een uiterst geval een boete van 95 euro opleveren.

Winkeliers: spreid koopmomenten

De Nederlandse winkelbranche haakt in op de nieuwe regels en roept consumenten op hun koopmomenten zo veel mogelijk te spreiden in de komende maanden. Daarmee willen winkeliers grote drukte zien te voorkomen. Winkelacties worden hier zo veel mogelijk op aangepast. Tal van ondernemersorganisaties zullen gasten, klanten en medewerkers vanaf vandaag daarnaast extra gaan wijzen op het belang van het naleven van de coronaregels.

QR-code check. (Foto: ANP )

Ook moet vanaf nu op meer plekken worden gecheckt (met de QR-code) of bezoekers vanaf 13 jaar zijn gevaccineerd, corona hebben gehad of negatief zijn getest. In de horeca moet nu ook buiten op het terras de app worden gecheckt, behalve bij het afhalen. Wie naar een beurs gaat moet er voorlopig ook aan geloven.

Coronatoegangsbewijs

Verder geldt het coronatoegangsbewijs voor mensen van 18 jaar en ouder nu ook in sportkantines, bij georganiseerde binnensporten (zwemmen, sportschool), amateurwedstrijden binnen en bij georganiseerde cultuurbeoefening ( muziekles, schilderles). Publiek bij professionele sportwedstrijden en bezoekers van de bioscopen en theaters moesten al een toegangsbewijs laten zien en dat wordt nu uitgebreid met musea en monumenten.

Nog niet alle gemeenten gaan meteen strikt op naleving controleren. Uit een rondgang langs een aantal Overijsselse gemeenten bleek gisteren dat veel wordt overgelaten aan de eigen verantwoordelijkheid.