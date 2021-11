Nakayama vraagteken bij PEC Zwolle voor duel met Cambuur

De coach kan wel weer beschikken over Rico Strieder, die het duel met AZ moest missen vanwege wat kleine klachten. PEC Zwolle verloor in Alkmaar met 3-2, nadat het zelf op een 2-0 voorsprong was gekomen. "Dat is pijnlijk, omdat we daar wat konden halen. En dat hadden we eerder tegen PSV ook al. Andersom hebben we wel vertrouwen kunnen putten uit het spel dat we daar gespeeld hebben. En nu spelen we thuis tegen Cambuur. Ook een goede ploeg, maar niet zo goed als AZ en PSV, dus dan mogen we ook wat verwachten."

Continuiteit

Cambuur promoveerde afgelopen zomer naar de eredivisie en heeft al elf punten meer dan de Zwollenaren. Langeler weet heel goed wat het verschil tussen beide ploegen is. "Continuiteit. Bij Cambuur wordt al drie jaar op dezelfde manier gewerkt. Met dezelfde trainersstaf en ongeveer dezelfde spelersgroep. Als je dat voor elkaar kunt krijgen als ploeg, dan ga je vanzelf goed spelen en stijgen. Dan gaat het niet zo zeer om individuele spelers, maar dat je constant met elkaar dezelfde dingen kunt doen. Cambuur doet dat heel goed. En het prettige is ook als je net gepromoveerd bent: dan moet er niet zo veel en mag alles. Dan zie je vaak dat gepromoveerde ploegen een goede serie kunnen maken, dus dat gaat voor ons een zware dobber worden."

Op tijd

De coach laat ook weten dat de wedstrijd morgen gewoon op tijd kan beginnen. PEC Zwolle heeft een officiële berisping gekregen van de KNVB, omdat de spelers van PEC te laat uit de kleedkamer kwamen bij de vorige thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo, die daardoor met enkele minuten vertraging begon. "Een beetje overdreven in mijn beleving", vindt Langeler. "Iemand had de deur van de kleedkamer op slot gedraaid, waardoor de grensrechter niet naar binnen kon toen we zijn geklop niet hoorden. We hebben er helemaal geen belang bij om later uit de kleedkamer te komen, want in dat soort psychologische trucjes geloof ik helemaal niet. Maar het is zoals het is en het zal niet weer gebeuren."

Het duel in Zwolle begint morgenavond om 21.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.