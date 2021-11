Overijsselse gemeenten: 'eigen verantwoordelijkheid ondernemers bij check QR-code'

Door de nieuwe maatregelen moet je dus op meer plekken een QR-code tonen. Hieruit blijkt of je gevaccineerd bent, hersteld bent van corona of in de afgelopen 24 uur negatief bent getest. Tot nu toe was deze QR-code 'alleen' nodig voor een bezoek aan horeca binnen, theater, bioscoop, festivals en congressen. Nu komen daar een aantal doorstroomlocaties bij, zoals musea en braderieën. Maar ook sportscholen en sportkantines.

Daarnaast is het mondkapje weer verplicht in publieke ruimtes, zoals supermarkt en bibliotheek. Al deze nieuwe verplichtingen zouden tot een daling van het aantal coronabesmettingen en daarmee het aantal corona ziekenhuisopnames moeten leiden. De gemeenten lijken vooralsnog niet van plan om hard op te treden tegen ondernemers, of om heel actief te gaan controleren op naleving. Er wordt vooral ingezet op eigen verantwoordelijkheid, zo blijkt uit een rondgang langs een aantal gemeenten.

Deventer

Volgens een woordvoerder van de gemeente Deventer heeft het geen zin om hard op te treden. "Wij helpen ondernemers en verenigingen en adviseren hen hoe ze de QR-code-check zo makkelijk mogelijk zelf kunnen uitvoeren. Alleen als een ondernemer echt bewust de regels overtreedt, grijpen we in."

Deventer gaat dan ook niet meer mensen inzetten om te handhaven. Het gebruikelijke team van acht tot tien boa's moet dit op zich nemen. Er verandert wat dat betreft dus niets in de aanpak. De gemeente heeft tot nu toe geen enkele boete of andere sanctie uitgedeeld, en is vooralsnog niet van plan om snel naar 'de stok' te grijpen. "We rekenen op de eigen verantwoordelijkheid. Het heeft ook niet zoveel zin om zo streng te controleren. Als een ondernemer echt niet wil, maar opeens twee boa's aan ziet komen, kan hij op dat moment toch gewoon even gaan controleren. Dus daar pak je iemand niet mee." Deventer wil ook geen 'mysterie guests' inzetten om te kijken of er buiten het oog van de boa's om wel goed op geldige QR-codes wordt gecontroleerd. "Dat is niet iets wat bij ons past."

Weer mondkapjes dragen in winkels en in de bieb (Foto: GettyImages)

Zwolle

"Eigen verantwoordelijkheid" is een term die vaak terugkomt. Zo ook in Zwolle, zegt de woordvoerder van de gemeente: "In eerste instantie doen we een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid bij het naleven van de coronamaatregelen. Ook als het gaat om het coronatoegangsbewijs. Daarbij gaan we in Zwolle eerst het gesprek aan als we zien dat maatregelen beter nageleefd kunnen worden en denken we hierin als gemeente mee. We moeten het immers samen doen. Handhaving is hierbij een stok achter de deur en niet een doel op zich."

Zwolle houdt wel actief een oogje in het zeil: "De controles vinden op verschillende manieren plaats. Denk hierbij aan reguliere rondes of wanneer we signalen krijgen dat bijvoorbeeld het coronatoegangsbewijs niet goed gehanteerd wordt." Dat heeft tot op heden geen directe sancties opgeleverd: "Er zijn tot op heden geen boetes uitgedeeld. Wel zijn er waarschuwingen en een voornemen tot bestuurlijke maatregel uitgedeeld."

Enschede

In Enschede valt een soortgelijke toon te bespeuren. Daar zegt een woordvoerder: "We hanteren in Enschede het model van eerst informeren, dan waarschuwen en pas daarna beboeten. Bij excessen wordt direct opgetreden. Wij merken dat deze aanpak in de meeste gevallen prima werkt waardoor we over het algemeen weinig boetes uit hoeven te delen." Ook hierin verandert voor Enschede niet veel. "De maatregelen zijn eigenlijk niet strenger, ze bestonden al langer en een lockdown is nu nog niet van toepassing. Wel verandert de groep mensen die erdoor getroffen wordt en daar stemmen we dan ook de instructies voor de boa’s op aan."

De stad heeft overigens wel een aantal keer moeten ingrijpen.

Hengelo

In Hengelo zijn op dit moment twee tot vier mensen bezig met handhaving. "We draaien in het weekend langere diensten dan voorheen. We gaan ook uit van de eigen verantwoordelijkheid horeca. We zien toe op handhaving door de horeca en in mindere mate de sportverenigingen. Dat doen we steekproefsgewijs. We gaan er langs om te kijken of er gecontroleerd wordt en we gaan het gesprek aan. Bij excessen grijpen we in. We houden de komende tijd in de gaten of er verdere acties nodig zijn." Volgens de woordvoerder heeft het invoeren van de coronacheck-app wel een positief effect gehad. "In een eerder stadium zijn boetes uitgedeeld, dat is nog niet gebeurd sinds de coronachecka-pp in gebruik is."