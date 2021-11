Racetalent Ruben (12): "Ik word kampioen in de MotoGP"

Het is koud op het circuit van Assen. Rondom het circuit staan tenten en campers waarbij gewerkt wordt aan racemotoren in een kleine uitvoering. Met een nog wat slaperig hoofd stapt Ruben de camper uit terwijl zijn vader staat te sleutelen.

Samen met coach Bryan Schouten neemt hij de tactiek door, maar is er vooral ruimte voor lol: "Ruben is pas 12, dus je moet hem echt spelenderwijs het racen bijbrengen." Schouten heeft in verschillende disciplines van het motorwegracen meegedaan en veel gewonnen. De ideale coach voor Ruben: "Hij reed eerder steeds rond de vijfde plaats, nu doet Ruben mee om de bovenste twee plaatsen en wint hij regelmatig. Dus de samenwerking is goed."

We volgden Ruben tijdens de laatste race om het NK

De dag in Assen bestaat uit twee trainingen, twee kwalificaties en twee wedstrijden. Een volle dag dus waarin veel gevraagd wordt. Ruben is ervan overtuigd dat hij de MotoGP gaat halen: "Ik ben wel goed, ja. Nu sta ik tweede in de stand om het Nederlands Kampioenschap, maar ik had eerste kunnen staan. De eerste race van het seizoen van deze MiniGP Cup heb ik totaal verprutst en daardoor kan ik geen kampioen meer worden."

In de eerste bocht glipte mijn achterkant weg en ging ik onderuit Ruben Nijland, racetalent

Hoe goed Ruben is, laat hij tijdens de kwalificaties zien. Hij rijdt met gemak de snelste tijd en wanneer de concurrentie te dichtbij komt, gaat de gashendel wat extra open. Het gevolg: Ruben mag beide races vanaf pole starten, als eerste dus.

Tijdens de kwalificatie gaat hij nog wel onderuit: "In de eerste bocht glipte mijn achterkant weg. Maar ik kon weer snel opstaan en verder." Ruben is gewend om te vallen: "Het hoort erbij, wel driehonderd keer ben ik onderuit gegaan in mijn hele carrière."

Hersenschudding

De enige keer dat het niet goed ging was in Italie: "Ik liep daar een hersenschudding op en kon niet verder racen." Vallen vindt Ruben niet erg en hij is ook niet bang om met 150 kilometer over een circuit te racen en plat door de bochten te gaan.

Ruben in actie op het circuit van Assen (Foto: RTV Oost)

Het meest lastige van vallen vindt hij dat zijn moeder er niet bij is: "Mijn coach en vader zijn er wel, maar dan mis je echt je moeder."

De eerste race op Assen lijkt Ruben te winnen, maar uiteindelijk wordt hij na een spannend gevecht tweede. De volgende race verloopt minder succesvol: "Mijn motor stopte ermee. En dan start iedereen achter jou wel en komen keihard alle motoren op een paar centimeters voorbij gereden. Dat is wel eng ja. Een andere coureur kwam op zo'n manier in het ziekenhuis terecht, maar ik had geluk. Niemand raakte mij."

Na een knappe inhaalrace wordt Ruben nog vierde: "Eerder liet ik dan mijn koppie hangen, maar nu ging ik er toch echt voor. Hierdoor ben ik ook tweede gebleven in de stand om het NK."

Of Ruben de MotoGP gaat halen?

Hijzelf is daarvan overtuigd en ook zijn coach gelooft erin: "Ruben heeft meer talent dan hij in de gaten heeft dus daar zit het wel goed. Maar er is meer: je moet geluk hebben, genoeg geld meebrengen en er helemaal voor gaan. Te beginnen in Valencia, daar maakt hij zeker kans om wereldkampioen te worden."

Het WK is aankomende week in Valencia.