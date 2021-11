Leerlingenkrimp treft ook Overijssel: drie vmbo's in Almelo gaan verder als één school

Het Pius X College, Het Noordik en Erasmus gaan vanaf komend schooljaar in één gebouw verder als het Alma College. De voornaamste reden is het teruglopende aantal leerlingen. "Op de drie scholen zitten nu nog in totaal duizend leerlingen, maar onze prognose is dat het er volgend jaar zo'n 900 zullen zijn", legt Jan van der Meij uit. Hij is kwartiermaker van de nieuwe school. "Daarbij moet ik wel zeggen dat de mavo, de theoretische richting, straks naar de andere locatie gaat waar ook havo en vwo wordt aangeboden."

Ontwikkeling aantal leerlingen voortgezet onderwijs (bron: VOION) (Foto: RTV Oost)

Landelijke trend

De daling van het aantal leerlingen is landelijk gezien al langer ingezet, maar in de regio Zwolle en Twente merken de scholen deze krimp nu ook. Tot 2018 groeide het aantal middelbare scholieren in Twente zelfs nog, maar daarna ontkomt ook Twente niet aan een daling (zes procent). In Zwolle is de daling al vanaf 2016 ingezet, in 2020 bedroeg deze vijfenhalf procent. Procentueel gezien keldert Overijssel dus harder dan het landelijk gemiddelde.

Leerrichtingen

Door de daling is er het risico dat scholen te weinig leerlingen hebben en daardoor niet meer levensvatbaar zijn. Omdat de middelbare scholen in Almelo verschillende leerrichtingen aanbieden, dreigt ook daar een deel van verloren te gaan. Door samen verder te gaan, blijft het aanbod van de verschillende richtingen bestaan.

Van de in totaal tien opleidingsprofielen zullen er straks acht op het Alma College worden aangeboden. De richting groen en landbouw wordt ook in Almelo aangeboden, maar door het Zone.college. "Op deze manier kunnen we de makers van de toekomst zoveel mogelijk richtingen aanbieden. Dat is belangrijk vanwege de vraag in deze regio naar makers, die via ons naar het mbo doorstromen. Alleen maritiem kun je hier in de regio niet volgen, dat is vooralsnog alleen in de Randstad."

'Daling zet door'

De drie vmbo's samenvoegen is noodzakelijk omdat de nabije toekomst er niet rooskleurig uitziet. VOION, het kenniscentrum op het gebied van voortgezet onderwijs, voorspelt voor Twente namelijk de komende vijf jaar een negatieve ontwikkeling van tien procent. Voor Zwolle is de prognose minder negatief, maar ook daar ontkomen de scholen niet aan een verwachte daling van ruim drie procent.

Verwacht aantal leerlingen voortgezet onderwijs (bron: VOION) (Foto: RTV Oost)

Drie identiteiten

Om als school niet om te vallen, kozen ze in Almelo dus voor een intensieve samenwerking. Gevolg is dat er vanaf augustus volgend jaar nog maar twee vmbo-scholen in Almelo zijn. "Een werkgroep is druk bezig om de identiteiten, of geloofsovertuigingen, van de scholen te waarborgen in het Alma College. De drie scholen hebben allemaal een eigen identiteit waar leerlingen voor konden kiezen, we vinden het belangrijk dat die keuze blijft bestaan. Daar werken we hard aan. Waarschijnlijk gaan we een vak invoeren waar de geloofsovertuigingen een duidelijke plek krijgen", legt Van der Meij uit.

Verder moet ook het huidige gebouw worden verbouwd. In het pand aan de Catharina van Renneslaan zitten nu al het Pius X College en Het Noordik, maar wel met een aparte ingang en een duidelijke scheiding. Met de komst van het Erasmus, zal dat veranderen. "We worden één school. Dus met één ingang, één kantine enzovoorts. Daarvoor moet nog wel wat werk worden verzet, maar ook dat lijkt te gaan lukken voor het nieuwe schooljaar", besluit de kwartiermaker.