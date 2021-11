Elke zomer ‘XXL-terrassen’ op de Oude Markt in Enschede

En met permanent bedoelt de gemeente elke zomer. Het is in het najaar wel de bedoeling dat de zomerterrassen worden teruggebracht tot kleine proporties. Dat staat althans in de terrassenvisie die vrijdag is gepubliceerd. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad of deze kaders nog worden aangepast.

Gesproken met horeca

De XXL-terrassen van de horecagelegenheden aan de Oude Markt zijn in het voorjaar van 2020 ingesteld en vervolgens nog verlengd tot uiteindelijk 1 november dit jaar. Ondertussen is de gemeente met horecaondernemers in gesprek gegaan over het toekomstige terrassenbeleid. Het opstellen van zo’n visie hangt volgens het college mede samen met een provinciale subsidie die vorig jaar is verstrekt voor de aanschaf van meubilair.

Onder meer is er tijdens inspraakavonden gesproken met horecaondernemers, maar er zijn ook afzonderlijke gesprekken gevoerd met woordvoerders namens de Vereniging Horeca Stad Enschede, de wijkraad en vastgoedeigenaren in de binnenstad.

Winterterras blijft beperkt

In grote lijnen lijkt het terrassenbeleid dus op het beleid van voor corona. De komst van XXL-terrassen is alleen onder voorwaarde dat het aantal stoelen en tafels niet wordt uitgebreid. Dit maakt het ook makkelijker om de terrassen te verkleinen om ruimte te maken voor grote evenementen die op de Oude Markt plaatshebben. De permanente winterterrassen blijven beperkt tot de Oude Markt en mogen alleen onder de overkapte ruimte direct voor het horecapand worden opgesteld.

Gevels en eilanden

Buiten de Oude Markt zijn in principe alleen gevelterrassen toegestaan. Dat houdt in dat horecagelegenheden, afhankelijk van de plek in de openbare ruimte, een aantal stoelen en tafels direct langs het pand mogen neerzetten. De terrassen mogen aan de voorkant en zijkant in principe niet worden afgescheiden en moeten in de winterperiode na sluitingstijd worden opgeruimd. Een overkapping mag alleen met een inklapbare luifel.

Tot slot zijn er ook voor zogeheten eilandterrassen regels opgesteld. Eilandterrassen bevinden zich op afstand van het horecapand, zoals bij Punto Pasta aan het Van Heekplein of de Spacebar aan het Stationsplein. Hier zijn onder voorwaarden afscheidingen en parasols toegestaan.

De concrete voorwaarden voor eilandterrassen, maar ook gevelterrassen en de terrassen aan de Oude Markt, worden na de vaststelling van de Terrassenvisie uitgewerkt in bestemmingsplan.