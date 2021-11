Zwolle wil dure hoogbouw bij het Zwarte Water, en niet iedereen is daar blij mee

De bedoeling van projectontwikkelaars BEMOG en BPD is om drie torens te bouwen, van 35, 38 en zelfs ruim veertig meter hoog. Stuk voor stuk dure appartementen. Dat is tegen het zere been van sommigen en één van de redenen achter de demonstratie, die door de oppositiepartij SP is georganiseerd.

Maar de tegengeluiden zijn breder. De plannen zouden ook ten koste gaan van waardevol groen, en wijkbewoners zouden weinig tot niets te zeggen hebben gehad.

Limburgse toestanden?

Joop Steinvoorte van actiegroep Groen Holtenbroek is een van de mensen die tegen het bouwen in de uiterwaarden is. ”We hebben de ervaringen uit Limburg. Dat is een voorbeeld hoe mis het kan gaan wanneer we niet voorzichtig omgaan met buitendijkse bebouwing. Het water moet weg kunnen. Als je buitendijks gaat bouwen, zorgt dat voor belemmeringen. Dat moet je niet hebben.” Buurtbewoner Emile Hoogterp denkt daar net zo over: ”Bouwen in riviergebied is niet zo handig. Ik hoop dat er geluisterd wordt naar onze bezwaren, en dat ze daar iets mee gaan doen.”

Ze krijgen steun van klimaathoogleraar Pier Vellinga. Die zei onlangs in een uitzending van het KRO-NCRV-programma Pointer het ‘absurd’ te vinden dat dit nog steeds gebeurt. "Het waterpeil in rivieren zal in de toekomst steeds meer gaan stijgen, door regen- en smeltwater. Rivieren moeten om die reden meer ruimte krijgen, zodat ze op een veilige manier buiten hun oevers kunnen treden."

De Zwartewaterzone bezien vanaf Stadshagen (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

'Mensen moeten ergens wonen'

Maar de meningen zijn verdeeld; niet iedereen denkt er namelijk zo over. Hoogleraar waterveiligheid Matthijs Kok uit Hattem bijvoorbeeld. Hij kent het gebied goed, en noemde het vorige maand in de gemeenteraad ‘verstandig’ om te bouwen op plekken waar ruimte is. ”Want mensen moeten ergens kunnen wonen. Valt het buitendijks gebied daaronder? Ja. Als het maar verantwoord gebeurt."

En ook Rijkwaterstaat liet de gemeenteraad weten dat bouwen in de uiterwaarden mogelijk is. Wel noemt de waterbeheerder de gemeente verantwoordelijk voor het beoordelen van de veiligheidssituatie. En, schrijven ze: eventuele waterschade is voor de rekening van de bewoners zelf.

Wat er in Limburg is gebeurd kan hier ook gebeuren, maar dit plan houdt daar rekening mee. Herman Reezigt, stedenbouwkundige

Stedenbouwkundige Herman Reezigt is betrokken bij de herontwikkeling van de Zwarte Waterzone. Ook hij denkt dat bouwen in de Zwarte Waterzone wel kan. Volgens hem is de situatie heel anders dan in bijvoorbeeld Limburg. ”Wat er daar is gebeurd kan hier ook gebeuren, maar dit plan houdt daar rekening mee. Omdat de woonlagen hoger liggen, en de dijk wordt versterkt, kunnen de woningen niet overstromen”

Parkeergarage onder water

Het gebied wordt bovendien zo ingericht dat je iedere waterpeilstijging van het Zwarte Water ook meteen merkt. "Bij wijze van spreken bij iedere tien of vijftien centimeter waterverschil merk je het dan al in de openbare ruimte. Een wandelpad zou dan bijvoorbeeld niet meer begaanbaar zijn, omdat het dan onder water staat”, zegt Reezigt.

Het Zwarte Water is volgens Reezigt de baas in het gebied. ”We geven ruimte aan de rivier, we bouwen nieuwe havens en we zorgen dat er een soort spons onder de parkeervoorziening komt.” Dat klinkt wat vaag, maar is het niet. Het idee is om de parkeergarage onder water te zetten als dat nodig is.

