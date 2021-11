Flip Stapper, de voetballer die zijn achternaam eer aandeed, is niet meer

“Jongen, ik kan me niet alles herinneren. Die verrekte ziekte van Kahler speelt me parten”, bromde hij als ik weer een lastige vraag stelde. Maar veel wist hij nog wel. Na de degradatie met Blauw Wit in 1964 belandt hij een jaar later bij Heracles. “Heracles had net Henny van Nee verkocht. Ik kwam samen met onder anderen Epy Drost.” Stapper scoort in 1966 namens Heracles tegen FC Twente (2-0) in het seizoen dat beide ploegen voor het eerst tegen elkaar spelen.

Akkefietje met Cruijff

Hij vertelt smakelijk over een ‘akkefietje’ tijdens Heracles – Ajax. Dat duel loopt finaal uit de hand nadat Ajax in de slotfase wint door een penalty, die zou zijn uitgelokt door Johan Cruijff. In het tumult scheldt Stapper de arbiter uit voor ‘bokkelul’ en dat kost hem een boeking. Stapper: "Maar ik kende Cruijff goed, Amsterdammers onder elkaar. Wij zijn toen samen naar Zeist gegaan en Cruijff verklaarde dat ik niet de scheidsrechter, maar hem had uitgescholden. Werd ik vrijgesproken."

De gebekte Amsterdammer is het geploeter in de eerste divisie beu en stuurt in 1968 aan op een breuk met Heracles. “FC Twente wilde me graag hebben. Vroeg Heracles ineens 150.000 euro voor mij. Dat wilde natuurlijk geen hond betalen. Ik heb toen de kont tegen de krib gegooid en weigerde te spelen.” Pas na een arbitragezaak tekent Stapper in Enschede.

Uitgaansleven

Inmiddels heeft Stapper ook buiten het veld furore gemaakt in het uitgaansleven. “Ik was 21 toen ik op kamers werd gedropt in Almelo. Dan ga je al snel om je heen kijken, we trainden toen nog lang niet zo vaak als nu. Dat uitgaansleven lag me wel”. Gevolgd door een gulle lach aan de andere kant van de lijn.

In Enschede luidt zijn bijnaam al snel ‘Flip de Stapper’. In zijn eerste en enige seizoen bij FC Twente is hij betrokken bij het roemruchte incident in Ruhpolding tijdens een trainingskamp in de winterstop. Trainer Kees Rijvers wil juist voorkomen dat zijn spelers carnaval gaan vieren maar een select groepje, onder wie Stapper, trekt er toch op uit. “Ik vond toen andere dingen belangrijker dan presteren. Natuurlijk was dat dom.” Het leidt tot een conflict in de spelersgroep en Twente presteert daarna beduidend minder en haakt af in de strijd om de landstitel.

Scout en makelaar

Stapper speelt maar zes duels in Enschede en wordt getransfereerd naar AZ, waar hij in 1974 stopt als betaald voetballer. Hij begint, hoe kan ook anders, een horecabedrijf. Als rechterhand van de befaamde spelersmakelaar Maarten de Vos is hij Heracles goed gezind. Stapper speelt een rol in de komst van spelers als Ben Rienstra, Glynor Plet en Willie Overtoom. “Daar is Heracles niet bepaald slechter van geworden en daar ben ik best trots op.”

Hij besluit ons laatste telefoongesprek deze week met de woorden: “Je kunt me altijd bellen jongen, als je wat wilt weten”. Flip Stapper is 76 jaar geworden.