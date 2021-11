FC Twente zegeviert in enerverende burenclash tegen Heracles Almelo

Bij de gastheren was doelman Lars Unnerstall fit genoeg om zijn rentree te maken en ook de herstelde Wout Brama kreeg een basisplaats toebedeeld van Ron Jans, die op de linkervleugel de voorkeur gaf aan Dimitrios Limnois. Heracles-trainer Frank Wormuth hield vertrouwen in zijn basisformatie en trad in Enschede met dezelfde elf namen aan als in de verdienstelijke puntendeling tegen Ajax.

Hilgers opent bal

Zoals wel vaker dit seizoen schoot FC Twente furieus uit de startblokken en dat betaalde zich direct uit. Uit een gevaarlijke vrije trap van Sadilek werd de bal bij de tweede paal binnen gefrommeld door Mees Hilgers, die de thuisploeg met zijn eerste treffer op voorsprong zette, 1-0. Luttele minuten later dook Limnios op voor het Almelose doel, maar omdat de jonge Griek de bal miste bleef Heracles een vroege 2-0 achterstand bespaard.

Kansen Twente

Heracles werd op felheid afgetroefd in de eerste helft en kwam amper over de middenlijn. Het was FC Twente dat de klok sloeg in eigen stadion en derhalve bleef de thuisploeg de beste kansen creëren. Uit een voorzet van Giovanni Troupée liepen Michel Vlap en Ricky van Wolfswinkel elkaar in kansrijke positie in de weg en even later verdween een vrije trap van Michal Sadilek net naast het doel van Janis Blaswich.

Vloet dicht bij gelijkmaker

Op slag van rust kreeg Heracles uit het niets een fikse mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Een verdekt schot van Rai Vloet schoof richting de benedenhoek, maar door een knappe redding van doelman Unnerstall ging Twente met 1-0 de rust in.

Een Twentse derby met veel strijd en vechtlust (Foto: Orange Pictures)

Heracles bijt na rust van zich af

De Almeloërs kwamen in de tweede helft met meer aanvallende impulsen voor de dag en dat kwam het schouwspel ten goede. Toch was de eerste kans weer voor FC Twente, dat via Limnios dicht bij de tweede treffer van de avond was. Direct daarna kwam de Almelose dreiging andermaal van de voet van Vloet, die op tien meter van het doel rakelings naast schoot.

Katachtige reflex Blaswich

Het spel ging op en neer in het laatste kwart van de wedstrijd en daarin mocht Heracles doelman Blaswich dankbaar zijn dat het spannend bleef in Enschede. De Duitser onderscheidde zich twintig minuten voor tijd door met een katachtige reflex Daan Rots van scoren te houden. Aan de overkant keerde Unnerstall een inzet van Delano Burgzorg. De boeiende tweestrijd bleef lang spannend, maar uiteindelijk werd er niet meer gescoord in Enschede en daardoor wist FC Twente de zege in de Twentse derby over de streep te trekken: 1-0.

FC Twente - Heracles Almelo 1-0

1-0 Hilgers (5)

Arbiter: Higler

Geel: Sadilek, Van Wolfswinkel, Sierhuis, Rots, Quagliata, Bakis

FC Twente: Unnerstall; Troupée, Hilgers (Pleguezuelo/66), Pröpper, Sadílek; Zerrouki (Bosch/84), Vlap (Oosterwolde/61), Brama; Rots (Misidjan/84), Van Wolfswinkel (Ugalde/66), Limnios.

Heracles Almelo: Blaswich; Bakboord (Azzaoui/31), Rente, Knoester, Quagliata (Sierra/90+3); Kiomourtzoglou, Vloet, De la Torre; Fadiga, Sierhuis (Laursen/81), Burgzorg (Bakis/81).