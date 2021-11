Speciale bokslessen in Nieuwleusen voor mensen met Parkinson: “De mist klaart op in m’n hoofd”

Bij de 55-jarige Alex Hoogveldt werd in 2013 de ziekte van Parkinson gediagnostiseerd. “Het is niet zo dat mijn wereld instortte”, vertelt Alex. “Maar er moest wel een knop omgezet worden.” Al snel kwam hij in contact met het ‘Parkinsonboksen’. “Je bent bezig met je techniek, het stoten en het juiste tempo aanhouden. Het is de perfecte sport om zowel lichaam als geest te trainen.”

‘Ben geen Rico Verhoeven’

Bij deze trainingen wordt er niet gespard en hoeven deelnemers niet bang te zijn voor een blauw oog. “Ik ben zeker geen Rico Verhoeven hoor”, zegt Alex wanneer hij flink uithaalt op een boksbal. “Het gaat hier meer om de techniek. Er wordt ook gewerkt met evenwichtsoefeningen en de hand- oogcoördinatie wordt getraind.”

Kleinschalig

Elders in het land is het Parkinsonboksen al een groot succes. FitFabrique in Nieuwleusen had vrijdagmiddag de eerste demonstratieles. “We willen binnenkort beginnen met twee keer per week lesgeven”, vertelt instructrice Bettine Hufkens. Samen met Trineke Haasjes wil ze op laagdrempelige wijze de sportlessen gaan aanbieden. “Je traint je lichaam en je hersenen en hebt ook nog eens volop plezier!”