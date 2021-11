Matchwinner Hilgers dolblij met derbyzege: "Droom die uitkomt"

Hij tekende vrijdagavond voor zijn eerste doelpunt in de Eredivisie en als klapper op de vuurpijl schonk hij FC Twente daarmee ook nog eens eigenhandig de derbyzege op Heracles Almelo. Het was een wedstrijd om niet snel te vergeten voor matchwinner Mees Hilgers.

"Het is een droom die uitkomt", bekende de centrumverdediger na afloop. "Heel speciaal. Hier ga ik wel even van genieten." Hilgers opende al na vijf minuten de score na een scrimmage. "Quagliata probeerde mij te blokken, maar we gingen beiden met de benen naar de bal en toen tikte ik 'm tegen Blaswich aan, die hem weer terug tikte op mijn borst. Toen ging hij erin", beschreef hij.

Verdedigend sterk

Hilgers vond dat Twente heer en meester was voor rust en verdedigend goed voor de dag kwam. "Ik kan niet zeggen dat ze echt op goal hebben geschoten. Misschien een keer in de hele wedstrijd. Ze zijn nauwelijks echt gevaarlijk geweest. Wel veel voorzetten, maar ik heb bijvoorbeeld Sierhuis nauwelijks gezien. Mentaal zat het goed bij ons, helemaal voor het oog van onze fans."

Kramp

De verdediger moest in de tweede helft gewisseld worden vanwege kramp in beide benen. "Ik heb een paar goede tikken gekregen en kreeg kramp in beide kuiten. Ik zei nog tegen de fysio dat ik wel door wilde spelen, maar het was een goede keuze van de trainer om me eraf te halen. Want een minuut later zou het er weer inschieten. De meesten waren bij ons op het eind goed aan het doorbijten."