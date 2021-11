Blaswich baalt stevig van nederlaag in Enschede: "Twente is niet de verdiende winnaar"

Na twee overwinningen en twee gelijke spelen moest Heracles Almelo vrijdagavond na vier jaar tijd weer eens het onderspit delven in de Twentse derby. In Enschede won FC Twente met 1-0 en dat leverde een zuur gevoel op bij doelman Janis Blaswich.

"De teleurstelling zit diep", treurde de Duitse doelman in de catacomben van De Grolsch Veste. "De eerste helft hebben we te weinig gebracht en daar hebben we eigenlijk de wedstrijd verloren. De tegenstander was beter in de duels en wij hebben niet echt kansen gehad, één schot. Zij kregen ook een kans en scoren. Dat was het verschil voor rust."

Tijdrekken

"In de tweede helft kwamen we veel beter in de wedstrijd", vervolgt Blaswich. "Als we op die manier de wedstrijd starten, krijg je ook meer kansen. Twente was na rust vooral goed in tijdrekken. Daarin zijn ze de beste ploeg van de Eredivisie. Maar we moeten vooral bij onszelf te rade gaan en moeten het beter doen."

Twente niet verdiend gewonnen

Heracles had volgens Blaswich recht op meer en hij vond Twente dan ook niet de verdiende winnaar. "Sowieso niet. Zij hebben gescoord, maar voor de rest zijn ze niet beter geweest dan wij. Ja, in tijdrekken wel maar voor de rest niet. We moeten door en vooral wedstrijden goed spelen en wedstrijden winnen", aldus een geërgerde Blaswich.