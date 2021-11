Van Wonderen over Ajax-uit: "We gaan op het allerhoogste niveau getest worden"

Kees van Wonderen doet het verrassend goed met Go Ahead Eagles dit seizoen. De promovendus staat keurig in de middenmoot van de Eredivisie en morgen staat er een grote uitdaging te wachten, Ajax-uit.

"Ajax presteert natuurlijk geweldig in de Champions League. Ook in Nederland zijn ze heel sterk. Ze hebben heel veel mogelijkheden, dat is totaal niet te vergelijken met ons team of andere clubs in de Eredivisie. We gaan morgen langs de lat van het allerhoogste niveau getest worden", zegt Van Wonderen op de website van de Deventer club.

Geen onderschatting

De trainer verwacht niet dat Ajax makkelijk zal denken over het duel tegen Go Ahead na de zege op Borussia Dortmund van afgelopen woensdag. "Ze hebben genoeg ervaring in hun team om op hun hoede te zijn en te waken voor onderschatting. Als je tegen Ajax speelt, moet echt alles meezitten. Wij zullen heel goed moeten verdedigen met elkaar. Als we vervolgens de bal winnen, dan zal er zeker ruimte voor ons liggen, al moeten we dan wel hartstikke goed voor de dag moeten komen om die ruimtes ook te vinden en te benutten."

Alles meezitten

"Ajax is namelijk in staat om hoog op het veld te verdedigen zonder kansen weg te geven. Dat hebben ze zelfs op Champions League-niveau tegen Borussia Dortmund laten zien. Nogmaals: om kansrijk te zijn, moet bij ons echt alles meezitten, terwijl Ajax een dag moet hebben waarin het minder energie in de wedstrijd kan leggen."

Heil geblesseerd, Lidberg terug

Van Wonderen mist in Amsterdam Ogechika Heil, Turan Tuzlacik, Sam Crowther en Frank Ross. Isac Lidberg is terug na een schorsing en Jacob Mulenga zit ook weer in de selectie.

RTV Oost

Het duel in de Johan Cruijff Arena begint morgen om 20.00 uur en is te volgen via Radio Oost en onze online-kanalen.