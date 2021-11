PEC tegen Cambuur is ook Van den Belt tegen Van den Belt: "Als ik scoor, zal hij stiekem wel trots zijn"

PEC Zwolle neemt het vanavond op tegen SC Cambuur en dat is ook het duel tussen vader en zoon Van den Belt. Vader Gerald is financieel directeur van Cambuur en zoon Thomas speler van PEC.

Voor Gerald is het duel sowieso bijzonder, want hij was zowel speler als directeur bij Zwolle. In een eerdere periode was hij ook al algemeen directeur van Cambuur en dus was Thomas in zijn jeugd ook veel te vinden in Leeuwarden. Veel dwarsverbanden dus bij de familie Van den Belt. Vanavond staan ze voor het eerst in een officiële wedstrijd tegenover elkaar.

Elkaar niet gek maken

"Het was voor mij altijd al een speciale wedstrijd, maar nu mijn zoon erbij speelt maakt dat het extra spannend", zegt Gerald. Van onderlinge pesterijen is geen sprake volgens Thomas, die overigens nog thuis woont. "We zijn geen vader en zoon die elkaar continu gek maken. We zijn daar redelijk normaal en rustig in. We hebben het er de afgelopen dagen eigenlijk helemaal niet over gehad. We wensen elkaar gewoon succes en we zien elkaar na de wedstrijd."

Hartstikke zenuwachtig

"Dit is de eerste keer dat we echt in competitieverband tegen elkaar spelen. Het is altijd wel speciaal", zegt Thomas. "Mijn vader heeft sowieso wel spanning voor wedstrijden. Als ik naast hem op de tribune zit bij een wedstrijd van Cambuur is hij hartstikke zenuwachtig. Dus moet je nagaan als ik op het veld sta en ik speel tegen zijn club. Daar zal hij wel een dubbel gevoel bij hebben en extra veel spanning, dus dat is wel speciaal."

Niet tegen mij praten

Gerald bevestigt de uitspraken van zijn zoon. "Die 90 minuten zijn altijd heel stressvol. Daarvoor en daarna valt het wel mee, maar tijdens de wedstrijd moet je ook niet teveel tegen mij praten. Dat is nu extra. Ik heb het nog niet meegemaakt, dus ik ben heel benieuwd hoe het is."

De moeilijkste keuze is misschien nog wel voor mevrouw Van den Belt, vrouw en moeder van. "Daar hebben we het thuis ook al een beetje over gehad", zegt Thomas met een glimlach. "Ik denk dat als ik speel dat ze voor mij is, maar als ik niet speel dat ze voor Cambuur is."

De winnende van Thomas?

En wat als Thomas vlak voor tijd de winnende goal maakt? "Aan de ene kant zal hij teleurgesteld zijn dat Cambuur verliest. Aan de andere kant is het dan mijn eerste goal in het betaald voetbal, de eerste in de Eredivisie, en dan zal hij diep van binnen ook trots zijn. Dat zijn leuke scenario's. Ik zal zeker niet ingetogen juichen", sluit hij lachend af.

De strijd tussen vader en zoon begint vanavond om 21.00 uur en is te volgen via Radio Oost en de online kanalen.