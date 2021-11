Bussen Heracles-supporters bekogeld en vernield na afloop van Twentse derby

Na afloop van de wedstrijd ging het nog over de geweldige sfeer in de Grolsch Veste in Enschede tijdens de wedstrijd. De afgelopen weken werd het betaald voetbal overschaduwd door supportersgeweld en onrust op de tribunes, van gooien met bier tot vechten met de politie. Richting de Twentse derby was het afwachten hoe de supporters zich zouden gedragen, maar in het stadion was het vriendelijk en bleef het rustig.

Buiten het stadion ging het alsnog mis. Getuigen vertellen dat de bussen waarin de Heracles-supportes terug naar Almelo gingen, bij vertrek werden opgewacht door Twente-supporters. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid, waarbij dus ook een nitraatbom zou zijn gegooid. Verschillende ruiten sneuvelden. Een aantal supporters is lichtgewond geraakt, vertellen de getuigen.

"Ondanks forse inzet op de veiligheid van de supportersbussen, is het toch misgegaan", aldus de politie. Twee mensen zijn lichtgewond geraakt door rondvliegend glas, aldus een woordvoerder. Er is meteen een onderzoek gestart, er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

FC Utrecht en Willem II

Het is niet voor het eerst dat het misgaat na afloop van een thuiswedstrijd van FC Twente. Na de wedstrijd tegen FC Utrecht probeerden supporters van de club uit de Domstad de confrontatie te zoeken, wat de ME ternauwernood kon voorkomen. Na de wedstrijd tegen Willem II moest de ME opnieuw ingrijpen toen fans van beide clubs buiten het stadion met elkaar op de vuist gingen.

Deze week ging demissionair minister van justitie Grapperhaus in gesprek met de KNVB, politie en burgemeesters van speelsteden over de rellen van de afgelopen weken. De partijen werken nu aan plan met extra maatregelen om de overlast door relschoppers in en rond het stadion aan te pakken. Dat plan moet later deze maand klaar zijn.

Flink aantal stadionverboden

Tot nu toe heeft de KNVB ruim 350 stadionverboden opgelegd in het betaald voetbal. Dat is meer dan de helft dat normaal wordt opgelegd, terwijl de competitie op een derde zit.