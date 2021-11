FC Twente en Heracles Almelo na ongeregeldheden: 'Dit overschrijdt alle grenzen, daders mogen naam supporter niet dragen'.

Na afloop van de wedstrijd ging het vooral over de geweldige sfeer in de Grolsch Veste in Enschede tijdens de wedstrijd. Maar buiten het stadion ging het toch mis. De bussen waarmee de Heracles-supporters terug gingen naar Almelo, werden bij vertrek opgewacht door Twente-supporters. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid, waarbij ook een nitraatbom zou zijn gegooid. Verschillende ruiten sneuvelden en een aantal supporters raakte lichtgewond.

'Daders achterhalen'

"FC Twente en Heracles Almelo veroordelen alle vormen van geweld en nemen afstand van diegenen die hier verantwoordelijk voor zijn", schrijven de clubs in hun statement. "De daders mogen de naam supporter of fan niet dragen en zijn er alleen maar op uit om het voetbal en clubs te beschadigen. Dat doen zij doelbewust en voorbereid. Dit is crimineel gedrag en daar moeten we keihard tegen optreden. FC Twente en betrokken partijen zullen er alles aan doen om de daders te achterhalen."

In het uitvak was het tijdens de wedstrijd ook al onrustig. Er werden vernielingen aangericht en voorwerpen in de thuisvakken gegooid. Na eerdere incidenten dit seizoen werd een net voor het uitvak gehangen, maar dat was al snel weggehaald door Heracles-supporters.

"Als supporter moet je je veilig voelen in en rondom een stadion, zodat je in een fijne en prettige ambiance het voetbal kunt beleven. Het liefst met zo min mogelijk maatregelen of restricties. Het is daarom kwalijk dat in het uitvak vernielingen zijn aangericht en vanuit daar voorwerpen in de thuisvakken zijn gegooid."

"In- en intriest"

"De incidenten die vrijdagavond plaatsvonden zijn veroorzaakt door individuen. Dat enkelingen een voetbalavond zo kunnen verpesten is in- en intriest en dat moeten we een halt toeroepen."

De politie is gisteravond een onderzoek begonnen naar de ongeregeldheden buiten het stadion. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.