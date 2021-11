SC Genemuiden pakt eerste periode in de hoofdklasse, gelijkspel Berkum en DETO

Genemuiden

Genemuiden pakte dus de eerste periode door een zege bij SDC Putten. In de eerste helft kreeg de thuisploeg kansen via Nouredinne Boutzamar en Lars Miedema, maar ze scoorden niet. Jens Jurn Streutker deed dat wel, maar zijn treffer werd afgekeurd. Gescoord werd er door beide ploegen niet in het eerste bedrijf.

Kort na de pauze was Osama Ben Kaddour dicht bij de openingstreffer, maar raakte de paal. Het was Putten dat op voorsprong kwam. Zeven minuten na rust zorgde Lucas Veenendaal voor de 0-1 uit een vrije trap. Een paar minuten later was het alweer gelijk door Lars Miedema. Het werd nog mooier voor Genemuiden, want Kay Velda schoot een kwartier voor het einde de 2-1 binnen uit een vrije trap. Daar bleef het bij en dus greep Genemuiden de eerste periode.

Berkum

Berkum speelt in eigen huis gelijk tegen NSC Nijkerk. Chris van der Meulen zette Berkum al na drie minuten op voorsprong met zijn zesde van het seizoen. Die stand hield de thuisploeg de eerste helft vast.

Kort na rust kwam NSC Nijkerk op gelijke hoogte. Rene Troost maakte de 1-1 en dat was ook de eindstand in Zwolle. Door het gelijkspel blijft Berkum wachten op de eerste zege sinds 25 september.

DETO

DETO speelde gelijk in Amsterdam tegen De Dijk. De eerste paar minuten waren voor De Dijk, maar daarna kwam DETO beter in de wedstrijd en kreeg het enkele kansen. Tim Pothast kreeg de grootste, maar schoot naast. Melvin Degenaar lobte over. Tien minuten voor rust was het raak, maar niet voor DETO. ADam Akhyad zorgde voor de openingstreffer. Die 1-0 was ook de ruststand.

Na rust waren er ook goede kansen voor DETO. Degenaar gleed de bal naast en Kai Wesselink stuitte op de doelman van De Dijk. Ook die ploeg was een paar keer gevaarlijk, maar verdubbelde de score niet. Invaller Mart Zwiers was het dichtstbij, maar zijn inzet eindigde op de lat. Na nog een goede kans voor Zwiers, was het vijf minuten voor het einde wel raak voor Coplan Soumaoro. Hij bepaalde de eindstand op 1-1.