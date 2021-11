Zwolle uitgeroepen tot meest diervriendelijke gemeente van Nederland

De verkiezing wordt sinds 2018 georganiseerd door stichting DierenLot. Zwolle eindigde dat jaar als vijfde, een jaar later werd het tweede achter Amsterdam. Nu is, tot grote blijdschap van de gemeente en de dierenorganisaties in de stad, die felbegeerde titel dus binnen. En het was lang wachten: de nominaties werden vorig jaar oktober bekendgemaakt, maar vanwege de coronapandemie werd de verkiezing met een jaar uitgesteld.

"In 2019 waren we nog bezig met de actualisatie van ons beleid, dat is vorig voorjaar door de gemeenteraad vastgesteld", aldus wethouder Dogger. "We zijn dus weer een stap verder en hoe mooi is het dat dit nu bekroond is met de winst. De kunst is nu om ons goede werk vast te houden."

"Ik zie de uitverkiezing als een aansporing om door te gaan en samen met al onze partners en dierenvrienden in Zwolle verder invulling te geven aan ons beleid. De echte winnaars zijn natuurlijk de dieren in Zwolle, voor wie we het graag goed willen doen."