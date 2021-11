Zwembad Haaksbergen wekenlang gesloten: 200.000 liter water lekt de kelder in

Zwembad De Wilder in Haaksbergen is de komende weken gesloten vanwege een lekkage. Door een gesprongen leiding stroomde er vanochtend 200.000 liter water vanuit het zwembad de kelder in, waar ook de technische ruimte van het subtropisch zwembad is. Hoe groot de schade is door het lek, is niet bekend.

Waarom de leiding is gesprongen van het zwembad aan de Scholtenhagenweg is niet bekend. Het water vond zijn weg naar de kelder, waar het nu zo'n anderhalve meter hoog staat. De brandweer werd opgeroepen om het water weg te pompen. Vanwege het chloor in het water kwam ook een adviseur gevaarlijke stoffen naar de plek toe.

Weken gesloten

Hoe groot de schade aan de apparatuur in de technische ruimte is, is nog niet bekend. Onderzoek moet uitwijzen wat moet worden gerepareerd of eventueel moet worden vervangen. En dat gaat tijd kosten, laat locatiemanager Sabine Boshuis weten. Ze gaat ervan uit dat het zwembad dan ook nog weken dicht is.

De zwemlessen in het Haaksbergse zwemparadijs kunnen dan ook de komende tijd niet worden gegeven. Op de site van het zwembad staat dat collega's van een ander zwembad in Neede kijken of ze de lessen kunnen overnemen.