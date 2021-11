Uitslagen: Eerste puntenverlies d'Olde Veste, Hardenberg'85 boekt eerste zege

In de eerste klasse E Noord leed d'Olde Veste vandaag het eerste puntenverlies van het seizoen. De koploper uit Steenwijk speelde op bezoek bij laagvlieger Winsum doelpuntloos gelijk. Achtervolger Pelikaan S kwam echter niet dichterbij, want de ploeg ging met 2-1 onderuit bij Blauw Wit'34.

IJVV is de ongeslagen status kwijt in de tweede klasse H. In eigen huis werd voor het eerst dit seizoen verloren, Sparta Enschede was met 1-0 te sterk in IJsselmuiden. Koploper Quick'20 maakte geen fout tegen Den Ham en Hulzense Boys boekte op bezoek bij Enter Vooruit een 1-2 overwinning.

In de derde klasse D blijft De Zweef foutloos. De Nijverdallers wonnen op bezoek bij Bruchterveld ook de zevende wedstrijd van het seizoen. Hardenberg'85 is van de hatelijke nul af. In Hengelo werd bij Wilhelminaschool de eerste overwinning veiliggesteld. Hellendoorn had in eigen huis geen kind aan Voorwaarts V: 7-0.

Het wordt een zwaar seizoen voor Koninklijke UD. De ploeg uit Deventer ging in de vierde klasse E met maar liefst 9-0 onderuit bij stadgenoot Deventer. Blauw Wit'66 versloeg Gorssel en Helios won knap met 2-0 op bezoek bij FC Winterswijk.

In de vierde klasse F behaalde avc Heracles zaterdag de dubbele cijfers. In Almelo werd BZSV De Blauwwitters met een eclatante 10-1 nederlaag huiswaarts gestuurd. Lijstaanvoerder Juventa'12 won eenvoudig bij SC Rijssen. Lemele verloor bij Daarlerveen en blijft daardoor met nul punten hekkensluiter.

Bekijk hier alle uitslagen en standen in het zaterdagamateurvoetbal.