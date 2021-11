Donkere wolken pakken zich samen in Zwolle: PEC raakt verder achterop na thuisverlies tegen Cambuur

PEC verliest in eigen huis van Cambuur (Foto: Orange Pictures)

PEC Zwolle raakt steeds verder achterop in de degradatiestrijd van de Eredivisie. De Zwolse hekkensluiter ging zaterdagavond in het eigen MAC3Park Stadion met 2-1 onderuit tegen promovendus SC Cambuur. Omdat directe concurrent Sparta Rotterdam verrassend met 3-0 won bij Willem II worden de zorgen voor de formatie van Art Langeler alsmaar groter.

Het creëren van kansen is dit seizoen het manco van de Zwolse hekkensluiter en tegen Cambuur was dat voor rust niet anders. In een weinig verheffende eerste helft wisten de Zwollenaren nauwelijks voor het doel van Cambuur-doelman Sonny Stevens te verschijnen. De bezoekers noteerden na twintig minuten de eerste kans van de wedstrijd. Doke Schmidt nam het doel van Kostas Lamprou onder vuur, maar de sluitpost wist het gevaar onschadelijk te maken.

Hoedemakers knalt raak

Een minuut later was het wel raak voor Friezen. Met een vlammend afstandsschot tekende Mees Hoedemakers - via de binnenkant van de paal - voor de 0-1. PEC wist daar vrijwel niets tegenover te stellen en zodoende zocht de thuisploeg met een achterstand de kleedkamers op.

Nieuwe domper voor PEC

Direct na rust kreeg PEC Zwolle opnieuw een domper te verwerken. Cambuur wist de marge te verdubbelen door een treffer van Robin Maulun, die een vrije trap in de bovenhoek krulde, waarbij Lamprou het antwoord schuldig moest blijven.

Mogelijkheden thuisploeg

De thuisploeg zocht in het vervolg nadrukkelijker de aanval en dat leidde ook tot kansen. De eerste mogelijkheid kwam op naam van Daishawn Redan, die aan de Cambuur-verdediging ontsnapte en zijn inzet vervolgens gekeerd zag worden door Stevens. Even later wist invaller Luka Adzic de spanning bijna terug te brengen, maar zijn poging verdween centimeters naast het Friese doel.

Huiberts brengt spanning terug

Tien minuten voor tijd kwamen de gastheren definitief terug in de wedstrijd door toedoen van Dean Huiberts, die na een afgemeten voorzet van Kenneth Paal de aansluitingstreffer binnen wist te koppen: 1-2. In de slotfase ging PEC Zwolle met man en macht op zoek naar de gelijkmaker, maar mogelijkheden van Bram van Polen en Redan troffen geen doel en daardoor lijdt PEC een pijnlijke nederlaag tegen Cambuur.

PEC Zwolle - SC Cambuur 1-2

0-1 Hoedemakers (21)

0-2 Maulun (48)

1-2 Huiberts (80)

Arbiter: Van der Eijk

Geel: Saymak, Kersten, Kallon, Voet, De Wit, Strieder, Maulun, Uldrikis

PEC Zwolle: Lamprou; Pabai (Voet/46), Kersten (Van den Belt/69), Van Polen, Paal; Strieder (Koolwijk/81), Saymak (Tedic/58), Huiberts; Kastaneer (Adzic/58), Redan, De Wit.

SC Cambuur: Stevens; Schmidt, Mac-Intosch, Schouten (Tol/83), Bangura; Jacobs (Paulissen/75), Hoedemakers, Maulun; Sambissa (Doodeman/63), Uldrikis, Kallon (Ter Heide/83).