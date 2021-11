Zaaloverzicht: Het Ravijn blijft in spoor koploper, DSVD verliest van concurrent

De waterpoloheren van Het Ravijn blijven in de eredivisie in het spoor van koploper AZC. De ploeg uit Nijverdal kende zaterdag in eigen huis een gemakkelijke avond. PSV werd met maar liefst met 18-8 verslagen. Lijstaanvoerder AZC won maar nipt op bezoek bij laagvlieger SVH: 10-11. Het Ravijn heeft in de stand twee punten achterstand op AZC.

Nederlaag DSVD

In de eredivisie hebben de handbalsters van DSVD een pijnlijke nederlaag geleden tegen een directe concurrent. In eigen huis verloor de formatie uit Deurningen nipt met 28-29 van BFC, dat daarmee de eerste zege van het seizoen in de wacht sleepte.

Ook Kwiek ging onderuit. De Raaltense handbaldames bleven op bezoek bij Quintus met lege handen. in Kwintsheul verloor Kwiek met 31-20. Door de nederlaag blijft de ploeg achtste in de eredivisie. DSVD staat voorlaatste.

Set-Up blijft puntloos

De volleybalsters van Set-Up'65 blijven puntloos in de eredivisie. De formatie uit Ootmarsum keerde bij VCN met een 3-1 nederlaag huiswaarts. Setstanden: 25-17, 19-25, 25-20, 25-20. Zondag nemen Eurosped en Regio Zwolle het tegen elkaar op en komt Apollo 8 in actie tegen Team22.

Jolly Jumpers onderuit

Ook de basketbalsters van Jolly Jumpers wisten niet te winnen in de Dutch Basketball League. De ploeg uit Tubbergen was kansloos in het treffen tegen Landslake Lions. In Landsmeer werd het 87-61 voor de thuisploeg. Op de ranglijst blijft Jolly Jumpers zevende.