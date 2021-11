Zorgen worden groter voor PEC: "Er moet met de vuist op tafel geslagen worden"

"Ik had liever drie punten gehad", vertelde de middenvelder. "Het was gewoon echt niet goed genoeg vandaag. Cambuur was gewoon beter en wij moeten naar onszelf kijken wat er beter moet. Het was vandaag echt ondermaats. We waren niet wakker. Op belangrijke momenten zijn we slordig. Dan help je ze in het zadel en dan ga je tegen jezelf voetballen."

Schandalig

"Het is schandalig", vindt Huiberts. "Dit kan echt niet, voor je eigen publiek. Dat het anders moet is een ding wat zeker is. In de rust probeerden we nog positief te blijven en dan hoop je dat je het kan omdraaien. Na de wedstrijd is het één grote teleurstelling. Na twee minuten in de tweede helft lag hij er al in. Je helpt ze daarmee in het zadel."

Vuist op tafel

Tien minuten voor tijd maakte Huiberts zelf de aansluitingstreffer, maar dat mocht uiteindelijk niet baten. "Je gaat na dat doelpunt pompen en forceren. Dan hoop je dat hij nog valt, ook al is het onverdiend. Helaas mocht het niet zo zijn. Nu komt de interlandperiode en hebben we tijd om te kijken naar onszelf. Beelden kijken en gesprekken voeren. Ik denk dat het hard nodig is. Er moet met de vuist op tafel geslagen worden. Want lief zijn en goed zijn voor elkaar hoort er niet meer bij", aldus Huiberts.