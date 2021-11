Alleen met polsbandje in de botsauto's, maar Koale Kermis in Ootmarsum staat er weer

Alles was al in kannen en kruiken, tot het demissionair kabinet nieuwe maatregelen aankondigde. "Doorstroomevenementen moesten voorzien worden van een coronatoegangsbeleid", vertelt burgemeester John Joosten. "De evenementenvergunning was vergeven. Exploitanten waren al aan het opbouwen, dus toen moesten we nadenken over hoe we het gingen aanpakken."

Zo ziet de Koale Kermis er dit jaar uit:

Er werd gekozen voor een polsbandjesbeleid. Maar daar moest nog wel het een en ander voor geregeld worden. "We moesten polsbandjes laten drukken, extra mensen inhuren, hekken, hokjes, borden, brieven sturen naar alle inwoners. Dus we hebben heel veel moeten doen, ja", vertelt Joosten. Elke kermisdag is gekoppeld aan een kleur. Zaterdag waren de polsbandjes oranje.

En die kermis is natuurlijk leuk, maar voor veel Ootmarsummers is het feest 's avonds in de omliggende horecazaken nog veel belangrijker. Daar geldt hetzelfde toegangsbeleid. "Dat hebben we gecombineerd qua polsbandjesbeleid", aldus de burgemeester.

Burgemeester John Joosten (Foto: RTV Oost)

'Grote opluchting'

Het polsbandje is verplicht voor kermisbezoekers van 13 jaar en ouder. Je mag dus niet zomaar het kermisterrein op. Maar alles is beter dan geen kermis. Joosten: "Iedereen was bang dat we het zouden afgelasten. Vorig jaar moesten we dat ook al doen. Dus dat we het nu door konden laten gaan was een grote opluchting voor alle inwoners hier."

Niet alleen voor alle inwoners was het een grote opluchting, maar ook voor de kermisexploitanten, die door corona al veel minder kermissen op de planning hebben staan. "Dit is mijn vijfde kermis", zegt exploitant Raymond Saedt. "En normaal heb ik er rond de twintig. Maar we zijn zeker blij dat het hier in Ootmarsum wel door kan gaan. Het is voor ons de laatste kermis van het jaar."

Er is nu toch een soort drempel Jan van der Laan, kermisexploitant

"De burgemeester heeft zich hier hard voor gemaakt", zegt Jan van der Laan, die met z'n attractie de booster op de Koale Kermis staat. "Daar zijn we blij mee. Maar de kermis is van oudsher een vrij toegankelijk evenement en dat willen we graag zo houden. En nu is er toch een soort drempel. Hopelijk is het gedoe met die code er volgend jaar weer af."

Maar eerst dit weekend nog even genieten van alle blije kindergezichtjes. Saedt terwijl 'ie bij de draaimolen staat: "Het is gewoon geweldig om die kinderen toch een plezierige dag te mogen geven."