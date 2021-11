Landstede Hammers te sterk voor The Hague Royals, handbalsters Borhave ruim onderuit

Landstede Hammers heeft een overwinning geboekt in de BNXT League. De basketballers uit Zwolle versloegen in het eigen Landstede Sportcentrum The Hague Royals met 95-58.

De krachtsverhoudingen waren al snel duidelijk, want na het eerste kwart leidde Landstede comfortabel met 23-7. In het tweede kwart werd de voorsprong uitgebouwd tot 44-21. Daardoor was het duel zo goed als gespeeld in de provinciehoofdstad. Na het derde kwart stond de stand van 68-44 op het bord en in het vierde kwart werd het duel eenvoudig uitgespeeld door de ploeg van Herman van den Belt.

Nederlaag handbalsters Borhave

Borhave blijft hekkensluiter in de Eredivisie. De ploeg uit Borne speelde zondagmiddag een verloren wedstrijd tegen Volendam. In eigen huis gingen de bezoekers er met de buit vandoor: 19-36. Door de nederlaag blijft Borhave op de laatste stek in de Eredivisie staan, met een punt uit zeven wedstrijden.