Man uit Enschede gewond bij schietincident Glanerbrug, één verdachte nog spoorloos

Bij een schietincident aan de Symfoniestraat in Glanerbrug is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man uit Enschede in zijn been geschoten. Het incident was het gevolg van een ruzie tussen het slachtoffer en twee anderen. Een van de andere betrokkenen kon dezelfde nacht worden aangehouden, de andere is nog steeds spoorloos.

Het slachtoffer, een 38-jarige man uit Enschede, zou ruzie hebben gehad met een 16-jarige jongen uit Zeist. Waarover dat ging, is niet bekend. Een derde persoon kwam erbij en de drie zouden vervolgens slaags zijn geraakt. Daarbij werd een vuurwapen gebruikt en de Enschedeër werd in zijn been geschoten. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is meteen groot sporenonderzoek gedaan. De 16-jarige jongen kon al snel aangehouden worden, de derde persoon is nog steeds spoorloos. Het vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek.