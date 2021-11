Uitslagen zondagvoetbal: TVC'28 is Stevo de baas in burentwist, Markelo blijft foutloos

De burenruzie in de eerste klasse E tussen TVC'28 en Stevo is zondagmiddag gewonnen door de ploeg uit Tubbergen. TVC'28 won in eigen huis met 1-0 door een vroeg doelpunt van Mart Groothuis. In dezelfde klasse kende Rohda Raalte een gemakkelijk middag door met 4-0 te zegevieren bij BVC'12. Tubantia pakte de eerste zege van het seizoen, de Hengeloërs versloegen Columbia met 3-1.

In de derde klasse A boekte UDI de eerste overwinning van het seizoen. In Enschede werd Borne met 2-1 aan de kant gezet. Koploper De Tukkers maakte geen fout, want op bezoek bij TVO werd met 2-1 gewonnen. Achtervolger Avanti Wilskracht wist zaterdagavond Losser met 2-0 te verslaan.

In de vierde klasse B blijft Markelo foutloos. Tegen VIOS werd ook de zesde wedstrijd van het seizoen omgezet in winst. Het Goorse Hector pakte in eigen huis de eerste driepunter, Hoeve Vooruit werd met een 2-0 nederlaag huiswaarts gestuurd. Buurse is daardoor na vandaag hekkensluiter, want die ploeg ging onderuit bij Reunie.

Enter haalde vandaag flink uit in de vierde klasse G. Op bezoek bij FC Ulu Spor werd met maar liefst 13-0 gewonnen. Holten blijft koploper na de ruime zege op DAVO en ook nummer twee Haarle beging geen misstap tegen Nieuw Heeten.

