Go Ahead Eagles stunt met historisch gelijkspel bij Ajax

Go Ahead Eagles heeft een stunt van jewelste geboekt op bezoek bij Ajax. In Amsterdam hield de ploeg van trainer Kees van Wonderen de landskampioen op 0-0. Het is voor Go Ahead Eagles de eerste keer in de historie van de Eredivisie dat er een punt wordt gepakt bij Ajax.

Van de tekentafel naar de praktijk gaat vaak moeizaam, maar Go Ahead Eagles deed het uitstekend en weerde zich kranig in de Johan Cruijff ArenA. Van Wonderen koos voor de 5-3-2 variant, met Lucassen, Nauber en Kramer in het hart van de defensie en Brouwers daarvoor als extra slot op de deur.

Strijdplan

Een strijdplan met succes, want Ajax had het enorm lastig met het compacte Go Ahead Eagles. De Amsterdammers hadden bijna driekwart van de tijd de bal in bezit, maar slaagden er niet in dit om te zetten in grote kansen, al waren Tadic en Haller dicht bij de openingstreffer.

Zo heel af en toe verliet Go Ahead Eagles de verdedigende stellingen en probeerde het middels een counter wat te forceren. Verder dan wat speldenprikjes aan het adres van Ajax-doelman Pasveer, die een verleden heeft in De Adelaarshorst, kwam de Deventer ploeg echter niet. Maar ook Hahn hield zoals gezegd zijn doel schoon, waardoor beide ploegen onder het gemor van de Ajax-aanhang, de kleedkamers opzochten.

In het tweede bedrijf voltrok zich eenzelfde wedstrijd als voor de theepauze. Ajax had de grootst nodige moeite met Go Ahead Eagles, dat in bloedvorm verkeert en de gehele maand oktober ongeslagen bleef, vijf duels op rij. Maar waar de bezoekers in de eerste helft nog weleens op de helft van Ajax kwamen, heeft na de rust alleen invaller Cardona de middenlijn gezien.

Tegenhouden

Desondanks lukte het Ajax niet de defensie van Go Ahead Eagles uit elkaar te spelen. De enkele keren dat het wel code rood was, kon de achterhoede nog altijd rekenen op de steun van de goed keepende Hahn of bracht het aluminium redding. Met kunst- en vliegwerk, Kramer haalde onder meer een bal van de lijn, werd een treffer voorkomen.

Het was enkel en alleen tegenhouden voor Go Ahead Eagles, maar na 90 minuten voetbal ging er wel een punt mee in de tas naar Deventer, waar op geweldige wijze het derde seizoensblok werd afgesloten. Het waren er bijna drie geweest, maar Cardona wist een snelle counter niet succesvol af te ronden.

Ajax - Go Ahead Eagles 0-0

Arbiter: Dieperink

Geel: Álvarez, Martínez; Lucassen

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber (Schuurs/70), Martínez, Blind; Álvarez (Gravenberch/63), Kudus (Daramy/63), Klaassen (Danilo/81); Antony (Neres/81), Haller, Tadic.

Go Ahead Eagles: Hahn; Deijl, Nauber, Kramer, Kuipers; Lucassen, Brouwers; Cordoba (Lidberg/82), Rommens, Oratmangoen; Botos (Cardona/61)