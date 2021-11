Speurtocht naar jonge otters na vondst dode moeder bij Dedemsvaart

In de middenberm van de N377 bij Dedemsvaart is vandaag een dode otter gevonden. Die vondst leidt ertoe dat de alarmbellen zijn afgegaan bij Johan Spinder, regiocoördinator Otter Overijssel. Het gaat om een zogend wijfje, wat betekent dat er kleine ottertjes in het spel zijn die voor hun voedsel afhankelijk zijn van hun moeder. Een zoektocht vanavond heeft geen resultaat opgeleverd. "Dit is zorgelijk, we gaan morgenochtend weer verder zoeken."

In Nederland zijn er zo'n 450 otters. Jaarlijks wordt circa 25 procent doodgereden in het verkeer. "We proberen dat aantal te verkleinen door allerlei faunamaatregelen in samenwerking met de provincie en gemeenten", legt Spinder uit.

Overleven

Zo'n twee, drie keer per jaar wordt een zogende moeder otter doodgereden. "Die kleintjes moeten we daarom gauw vinden, anders redden ze het niet. Een dag, misschien twee dagen overleven ze wel zonder moeder, maar daarna wordt het kritiek. Er staat dus wel wat druk op", zegt Spinder.

De melding van de dode otter kwam binnen via de boswachter, die contact legde met Otter Overijssel. Vanavond ging Spinder met een vrijwilliger en gespecialiseerde speurhond op zoek naar de babyotters. Ze hebben gezocht in natuurgebied De Tippe, net buiten Dedemsvaart in de richting van Slagharen. "We hebben wel geluiden gehoord, maar in het donker konden we ze niet vinden. Morgen gaan we een nieuwe poging doen."

Opvang

Wanneer de otters gevonden worden, gaan ze naar de otteropvang in Friesland. Daar zullen ze worden verzorgd, totdat ze volwassen zijn en weer in staat zijn om in de natuur losgelaten te worden.