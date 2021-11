Hahn na '0-0 zege' bij Ajax: "Een Italiaan wordt hier wel geil van"

Nog nooit slaagde Go Ahead Eagles er in de geschiedenis van de Eredivisie in een resultaat te boeken op bezoek bij Ajax, maar vanavond was het zover. Dankzij een uitgekiende tactiek van trainer Kees van Wonderen en onder meer sterk keeperswerk van Warner Hahn, werd het grote Ajax op 0-0 gehouden in de Johan Cruijff ArenA.

"Dit hadden we van tevoren niet gedacht. Ik hoorde net iemand zeggen: je wint met 0-0. Dat vond ik wel een aardige", zegt Hahn na afloop. "Ik heb echt heel erg genoten. We hebben de bus geparkeerd en dat het heeft heel erg goed uitgepakt."

Historie schrijven

Go Ahead Eagles wist in haar clubgeschiedenis nog nooit een punt of meer te pakken bij Ajax, tot vanavond. "Ik denk dat we pas historie schrijven als we in de Eredivisie blijven", stelt Hahn. "We hebben er weer een punt bij. En een heel erg mooi punt, dat vooraf maar weinig mensen hadden verwacht. Als team, als collectief, hebben we het geweldig gedaan. Een compliment voor iedereen."

Tactiek

Van Wonderen koos in Amsterdam voor een 5-3-2-formatie. En dat pakte heel erg goed uit. "De trainer had een goede tactiek uitgezet. Als je niet voor Ajax bent en je houdt wel van voetbal, dan was het volgens mij een verschrikkelijke wedstrijd om naar te kijken. Maar ik denk dat een Italiaan hier wel geil van zou worden, hoor", aldus Hahn.