Lost een aangepaste rotonde de verkeersproblemen in Stadshagen op? "Onoverzichtelijke bedoening"

Het gemeentebestuur wil dat er een zo genoemde 'bypass' komt voor het autoverkeer. Dit kun je zien als een soort extra weg, waardoor rechtsafslaand verkeer niet meer over de rotonde hoeft. Samen met een nieuw aan te leggen tweerichtingenfietspad aan de andere kant van de weg, moet dat ervoor zorgen dat het autoverkeer en de schoolgaande jeugd op de fiets zo goed mogelijk van elkaar worden scheiden.

''Het is een echte bottleneck'', zegt Dick Bremmer, directeur van basisschool Het Festival. Al is dit niet de enige rotonde in de wijk waar het zo druk is. Des te meer reden om toe te juichen dat er nu wordt gekeken naar de verkeerssituatie.

Het is ook een probleem dat álle inwoners van Stadshagen aangaat, zegt Bremmer: "We hebben op dit moment al 25.000 inwoners in Stadshagen. En eigenlijk heeft iedereen die de wijk in- en uit wil er last van. Dat veroorzaakt opstoppingen.''

Met name in de ochtendspits is het erg druk op de rotonde bij de Eli Heimanslaan. En er komt de komende jaren alleen nog maar verkeer bij; aan de noordkant van Stadshagen wordt momenteel gebouwd aan de compleet nieuwe buurt Breezicht. De bypass moet ervoor zorgen dat het verkeer makkelijk de gehele wijk uit kan komen. Wel iets zachter dan voorheen, want de snelheid moet worden teruggeschroefd naar dertig kilometer per uur. Dit geldt ook voor de andere drukke rotonde in de Stadshagenallee, net voor de nieuwe buurt Breezicht.

Maxi-Cosi op straat

Judith Meijwaard, directrice van Kindcentrum de Paperclip, maakt zich ook grote zorgen over de verkeerssituatie in de wijk: "Regelmatig staat er hier een Maxi-Cosi of een bakfiets midden op de straat. Er is een kleine groep ouders die maling heeft aan de verkeersveiligheid. Er zijn hier vaak opstoppingen. Het is een onoverzichtelijke bedoening in een groeiende wijk.''

Er is een kleine groep ouders die maling heeft aan de verkeersveiligheid. Judith Meijwaard, directrice van Kindcentrum de Paperclip

Ook Meijwaard denkt dat het goed is als de bypass er komt: "Er moet absoluut ingegrepen worden hier in Stadshagen', zegt zij. Daarnaast zou Meijwaard graag zien dat er naar het verkeer rond haar school wordt gekeken, omdat het ook daar te druk is. Met name tijdens het halen en brengen: ''Op het fietspad voor de school zijn er vaak opstoppingen. En auto's worden vaak random geparkeerd'.'

stadshagen rotonde (Foto: Gemeente Zwolle)

Nieuwe problemen

Gerdo van den Burg, voorzitter van de wijkvereniging Stadshagen Totaal vindt ook dat de verkeerssituatie beter kan: ''Je ziet met name dat het op spitsmomenten erg druk is bij de rotondes. Stadshagen heeft bijna geen stoplichten. Het hoopt zich nu op. Persoonlijk denk ik dat een bypass een prima idee is", zegt Van den Burg. Maar hij plaatst wel een kanttekening: "De bypass kan heel veel problemen oplossen, maar het kan ook weer voor nieuwe problemen zorgen."

In de begroting van 2022 heeft het gemeentebestuur alvast een half miljoen euro gereserveerd voor aanpassing van de rotonde. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2023 zijn afgerond. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de plannen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met RTV Focus Zwolle