Enschede krijgt de eerste 'dementie-vriendelijke oversteekplaats' van Nederland

Vandaag was de start van de aanleg van het dementie-vriendelijke zebrapad in Enschede

Enschede krijgt de primeur met een voetgangersoversteekplaats die dementie-vriendelijk is. Vandaag zijn bouwvakkers begonnen met de aanleg van de unieke oversteek bij een van de drukste wegen in Enschede, de Broekheurne-Ring. De oversteekplaats wordt verhoogd, beter verlicht en er komen herkenbare kleuren op de route ernaar toe, die dienen als geheugensteuntje voor dementerenden zodat ze de weg naar huis weer terug kunnen vinden.

Elke dag schuifelen, lopen en rijden tientallen bewoners van verzorgingscentrum De Posten in Enschede met rollator of scootmobiel naar het winkelcentrum van Enschede-Zuid. Voor een dagelijkse boodschap of gewoon om er even uit te zijn. Ze moeten daarvoor alleen wel de drukke Broekheurne-Ring oversteken. En dat is voor iedereen opletten geblazen, laat staan voor mensen die slecht ter been of dementerend zijn.

Hoge stoep

Brenda van Hardenveld is casemanager dementie bij zorgcentrum De Posten. Bij de oversteekplaats waar de auto's nu nog langs zoeven, legt ze het uit. "Kijk bijvoorbeeld naar deze hoge stoep, of dat donkere vlak op de weg. Diepte zien is soms lastig voor ouderen, of inschatten hoe snel een auto rijdt. Niet alleen voor ouderen met dementie." En het is belangrijk dat ook dementerenden de wandeling blijven maken, aldus Brenda's collega Ank Braspenning van De Posten: "Zolang mogelijk en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn, dat willen mensen graag."

Maar wat maakt de nieuwe oversteekplaats dan zoveel prettiger voor mensen met dementie? "De hele route van het zorgcentrum wordt aangepakt. Er komt bijvoorbeeld een herkenbare blauwe lijn en felgekleurde bankjes met daarop pijlen richting De Posten en richting het winkelcentrum. Dat moet mensen geheugensteuntjes geven, dat ze denken 'oh ja, deze kant moet ik op'. Ook wordt de oversteekplaats en het zebrapad verhoogd.

Volksziekte in 2040

De dementie-vriendelijke oversteekplaats is geen overbodige luxe, aldus Brenda. "In 2040 krijgt 1 op de 3 vrouwen dementie. En 1 op de 7 mannen. Dat betekent dat er altijd iemand in jouw directe omgeving is die het krijgt, denk daar maar eens over na." Van Hardenveld zet zich samen met haar collega's in om de buurt van zorgcentrum De Posten in Enschede dementievriendelijk te maken.

Al eerder kregen winkeliers en wijkbewoners training in hoe om te gaan met dementerenden, legt Ank Braspenning uit. Ook werd er door de wijk een rondgang gedaan met bewoners, waar de oversteekplaats als hotspot werd aangemerkt. Voor de wijkraad Wesselerbrink was er geen twijfel om ook financieel mee te helpen, aldus Agnes van Baal. "Dit is voor iedereen goed, het is een heel lastige weg om over te steken, de weg is echt een racebaan."

Niet toeteren

Bij de oversteekplaats komen ook borden waarop staat 'Let op! Ouderen steken over.' Brenda hoopt dat ook bestuurders hierdoor bewust worden van wat er nodig is om iedereen de ruimte te geven. "Dat ze niet meteen op de claxon gaan drukken, maar gewoon even geduld hebben."

De aanleg is dus vandaag gestart, de verwachting is dat de oversteekplaats in december in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd is het wel even lastig, want door de werkzaamheden is het tijdelijk juist nog ingewikkelder om de drukke Broekheurne-Ring over te steken. Voor de oversteekplaats hebben de initiatiefnemers een prijs van de ANWB gewonnen, waardoor er extra geld is vrijgekomen.