Jaarlijks meer dan 1100 aanrijdingen met reeën in Overijssel

Sinds 2015 neemt het aantal aanrijdingen met reeën ieder jaar met tien procent toe. Zelfs in de coronatijd, toen er minder auto's op de weg waren, steeg het aantal aanrijdingen fors. Tegelijkertijd neemt ook de populatie reeën toe. In 2020 liepen er 9810 reeën rond in Overijssel, een jaar later, in 2021, zijn dat er al 11743.

Met de toename van reewild neemt ook het aantal aanrijdingen toe. "We merken dat door corona de mensen de natuur herontdekt hebben. Daarbij wordt ook in verboden gebieden gewandeld of gesport. Hierdoor raken de reeën verstoord en vluchten alle kanten op. Het gevolg is dat er meer aanrijdingen zijn", zegt Gerrit Demmer van vereniging Het Ree.

Een ree ligt levenloos in berm langs de A35 (Foto: Gerrit Demmer)

Campagne 'Daar jagen wij voor'

De Nederlandse Jagersvereniging, waarin alle wildbeheereenheden vertegenwoordigd zijn, is onlangs een campagne gestart met als doel automobilisten bewuster te maken van de risico's van overstekend wild voor mens en dier. In 2020 was de gemiddelde schadeclaim na een aanrijding met wild gemiddeld bijna tweeduizend euro.

Naast de schade die de dieren aan auto's veroorzaken zorgen wildaanrijdingen voor veel dierenleed. Het aangereden dier sterft ter plekke of wordt alleen geraakt en vlucht zwaargewond het bos in. Het duurt vaak lange tijd voor het gewonde dier daadwerkelijk sterft.

Volgens Willem Schimmelpenninck van der Oije, directeur van de Jagersvereniging, dragen jagers bij aan het vergroten van de verkeersveiligheid. “Onze leden brengen plekken in kaart waar veelvuldig wildaanrijdingen zijn en gaan in overleg met wegbeheerders, gemeenten en provincies om juist op die plekken maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van wildreflectoren. Daarnaast bejagen jagers de populatie reeën zodat deze niet te groot wordt voor de draagkracht van het gebied".

"We merken dat we de aantallen opgegeven afschot niet of steeds moeilijker halen" Gerrit Demmer, Het Ree

Steeds moeilijker om opgegeven afschot te halen

Het ree heeft geen echte natuurlijke vijanden in Nederland. Behalve de wolf die zich pas sinds kort op de Veluwe heeft gevestigd. Ook is het ree een beschermde diersoort. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is het aantal reeën gestegen van vijfduizend, in voornamelijk het oosten van Nederland, naar honderdduizend nu in heel Nederland.

Het lukt de wildbeheereenheden niet goed genoeg om het aantal reeën terug te brengen. "Wij streven naar een goede balans tussen de draagkracht van een natuurgebied en de ree-populatie. Ieder jaar wordt er een beheerplan opgesteld. In zo'n plan staat hoeveel reeën de jagers moeten afschieten", zegt Demmer. "We merken dat we de aantallen opgegeven afschot niet of steeds moeilijker halen", zegt Demmer.

Reewild wordt opgejaagd door drukte in natuur (Foto: pixabay)

"Het staat voor ons wel vast dat de jacht bemoeilijkt wordt door corona. Sinds de lockdown is het in de natuur veel drukker geworden. Hierdoor zoeken de reeën een plekje op waar ze zich goed kunnen verstoppen. Jagers zien de reeën niet meer. En er moeten in een korte periode tussen 1 januari en 1 april steeds meer reeën geschoten worden terwijl de dagen dan kort zijn. In het donker kun je niet schieten", zegt Demmer.

Soms is het dier nog levend en moeten wij het dier ter plekke uit zijn lijden verlossen Wim Kutterik, valwildvrijwilliger

Valwildvrijwilliger

Wim Kutterik is valwildvrijwilliger. Een valwildvrijwilliger is iemand die er voor zorgt dat aangereden wild opgeruimd en afgevoerd wordt. "Eens in de paar weken hebben wij een piketdienst en ben je 24 uur per dag bereikbaar. Wij komen in actie wanneer de meldkamer een melding doet. Soms is het dier nog levend en moeten wij het dier ter plekke uit zijn lijden verlossen. Niet altijd prettig voor de automobilist. Daarom doen wij dat ook vaak wanneer de automobilist alweer onderweg is", zegt Kutterik.

Soms vlucht een dier na een aanrijding het bos in. "Wij gaan dan met een zweethond het dier nazoeken. Dat doen we om onnodig lijden van het dier tegen te gaan", zegt Kutterik.

Waarschuwing

Kutterik drukt automobilisten op hart om bewust te zijn van de gevaren. "Let op je snelheid, vooral wanneer er een bord met een waarschuwing voor overstekend wild langs de kant van de weg staat. Let ook op wegen waar in de berm blauwe spiegeltjes staan. Op die plekken loopt wild rond en de spiegeltjes moeten de reeën afschrikken", zegt Kutterik.

De meeste aanrijdingen gebeuren op N-wegen. Vooral wanneer maïs geoogst wordt is er een piek te zien. "Dat komt omdat de reeën dan hun schuilplaats kwijt zijn" , zegt Gerrit Demmer van vereniging Het Ree. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat er in Twente een keer zoveel aanrijdingen zijn dan in IJsselland. "Een verklaring hiervoor is dat er meer bos en en schuilplekken zijn in Twente", aldus Demmer.