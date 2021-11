Passanten redden vrouw die met auto het water tussen Wijhe en Zwolle in reed

Twee automobilisten hebben vanmorgen langs de N337 tussen Wijhe en Zwolle een vrouw uit de auto gered waarmee ze het water in was gereden. De redders in nood sprongen zonder te aarzelen het water in om de vrouw uit haar auto te halen.

Hoe de vrouw in de diepe, brede sloot terechtkwam, is niet bekend. De auto verdween bijna helemaal onder water. De twee redders die het water in sprongen, slaagden er in de vrouw uit de auto te bevrijden. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht.

Nat pak

Met een nat pak konden de twee die in het water waren gesprongen hun weg vervolgen. De auto die te water was geraakt moest door een bergingsbedrijf weer op het droge getrokken worden. Voor die werkzaamheden was één rijstrook van de N337 afgesloten, wat hinder voor het verkeer veroorzaakte.