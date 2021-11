Thijs uit Losser wint podcastprijs: "Ik dacht dat ik mijn autisme had geaccepteerd"

De feeststemming zit er nog goed in bij Thijs Fleer (27) uit Losser. Afgelopen vrijdag won hij samen met gedragswetenschapper Odette Hageman de prijs 'beste podcast' tijdens de uitreiking van de Special Media Awards. Die awards worden jaarlijks uitgereikt aan mediamakers met een verstandelijke beperking. In de podcastserie 'Aut of the Podcast' staat de autistische Lossenaar centraal.

In de serie gaat Fleer in gesprek met orthopedagoog Hageman. "We zijn tweeëneenhalf jaar geleden begonnen met de podcast, met een reden." Thijs kreeg namelijk ooit de stempel 'autisme'. "Daar kreeg ik ook het stempeltje RODM bij, redt oe d'r met."

Accepteren van diagnose

"Ik moest zelf een beetje gaan uitvogelen wat het nou is." Fleer kreeg al op jonge leeftijd de diagnose. Met de podcast wilde hij de diagnose autisme leren accepteren. Naarmate de tijd verstreek nam de behoefte om anderen te helpen en het onderwerp aandacht te schenken toe. "We krijgen ook feedback van luisteraars die al veertig zijn en nu pas achter komen waar ze al die jaren last van hebben gehad."

Ik dacht dat ik mijn autisme had geaccepteerd Thijs Fleer

"Ik wil m'n autisme accepteren, want dan kun je ook weer verder. Ik dacht dat ik dat had gedaan", vertel de 27-jarige. "Ik heb ook lang gedacht dat ik mijn autisme kom dimmen of zelfs kon uitschakelen. Wat ik eigenlijk deed was alles wegstoppen."

Lovende woorden

Fleer en Hageman konden op lovende woorden van de vakjury rekenen. "Ze waren met name heel erg te spreken over de chemie tussen mij en Odette." Hageman is orthopedagoog. "Ik vertel mijn verhaal en Odette vertelt daar de theorie bij."

Stoppen op het hoogtepunt is er niet bij. Fleer en Hageman gaan door met de podcast. "Niet op dezelfde voet, maar wel met dezelfde podcast. We hebben heel interessante dingen op de planning staan."