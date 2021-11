Horecagelegenheid Tiny's in Rijssen dicht vanwege onderzoek naar mogelijke criminele activiteiten

Horecagelegenheid Tiny's Restaria en Taveerne in Rijssen heeft op last van de gemeente Rijssen-Holten met onmiddellijke ingang de deuren moeten sluiten. Aanleiding vormt een onderzoek naar mogelijke criminele activiteiten. De eigenaar zegt dat hij de sluiting gaat aanvechten en daartoe een advocaat in de armen heeft genomen.

Tiny's Restaria en Taveerne aan de Roelf Bosmastraat is een begrip in Rijssen. Het bestaat uit een café met aangrenzend een cafetaria.

Het gemeentebestuur trok onlangs per direct de vergunningen in in het kader van de zogeheten wet Bibob, zo blijkt uit een publicatie van de gemeente.

Ondermijning

De wet is destijds in het leven geroepen in de strijd tegen de zogenoemde ondermijning: het fenomeen waarbij de criminele onderwereld weet door te dringen tot de bovenwereld. Gemeenten gebruiken de wet om te voorkomen dat vergunningen worden misbruikt voor criminele activiteiten.

Verrast

Een woordvoerder van Tiny's laat weten verrast te zijn door de maatregel van de gemeente: "Hierover loopt al langere tijd een procedure en terwijl die feitelijk nog in volle gang is, besluit de gemeente toch om tot sluiting over te gaan."

De zegsman meldt het er vooral niet mee eens te zijn dat het gehele pand op last van de gemeente op slot moest: "We gaan proberen een van de gedeelten weer open te krijgen en hebben intussen een advocaat in de arm genomen."

Geen toelichting

Het gemeentebestuur laat weten dat er geen nadere toelichtingen worden gegeven zolang de juridische procedure loopt.