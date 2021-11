Niet meer stilzitten tijdens behandeling: dialysefiets enorm in trek bij ziekenhuis ZGT

De voeten van dialysepatiënt Jos van Veen worden vastgeklikt in de mobiele dialysefiets. Boven de fiets hangt een groot tv-scherm. Vanuit de ligstoel kijkt Van Veen welke route hij vandaag gaat fietsen. Routes in Nederland, Europa en de rest van de wereld: ze zijn allemaal te vinden op de dialysefiets die ziekenhuis ZGT eerder dit jaar in gebruik nam.

Bekijk in de video hoe de fiets werkt:

Meer bewegen

"Een paar jaar terug hebben we onderzoek gedaan naar de mobiliteit onder dialysepatiënten. Daaruit bleek dat die eigenlijk ondermaats is", zegt ZGT-verpleegkundige Carissa Haamberg. "Er waren patiënten die niet meer dan 400 meter op een dag liepen."

De dialysefiets moest daar verandering in gaan brengen. "Tijdens de dialyse kunnen de patiënten een mooi rondje fietsen. Ze zijn in beweging, wat beter is voor het algemene welbevinden. Ook specifieke klachten tijdens de dialyse kunnen verminderd worden als ze gebruikmaken van de dialysefiets."

Bij mensen wiens nier nog amper werkt en waar (nog) geen transplantie mogelijk is, vervangt een dialyse als het ware de nierfunctie: het apparaat haalt de afvalstoffen uit het bloed. Patiënten liggen gemiddeld vier uur lang aan het dialyseapparaat in het ziekenhuis. En dat drie tot vier keer per week.

Populair

Dialysepatiënt Jos van Veen kan daarover meepraten. "Als ik aan het dialyseren ben, krijg ik meestal na verloop van tijd kramp in de kuiten. Als ik mijn kuiten en totale onderlichaam beweeg, dan gaat het een stuk beter. Dan voel ik de pijn niet meer en dan gaat het een stuk prettiger."

De dialysefiets - kosten: zo'n 12.000 euro - kon worden gefinancierd vanuit een speciaal fonds bij ZGT. En een miskoop is het allesbehalve geweest, zegt Haamberg. "De fiets is heel erg populair. Iedere shift die we draaien, is de fiets wel in gebruik. Dan kun je wel zeggen dat de fiets echt geliefd is onder de patiënten."