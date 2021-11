Zorgen over coronabesmettingen bij Veiligheidsregio IJsselland: Meer controle, testcapaciteit en strengere maatregelen noodzakelijk

Volgens Rianne van den Berg van de GGD IJsselland zijn ook in Overijssel de grenzen in de zorg inmiddels wel bereikt. "Het aantal besmettingen is hoog. In alle gemeenten loopt het gestaag op, dus het is een situatie waar we echt wat aan moeten doen. De druk op de gezondheidsinstellingen is groot. Als het zo doorgaat snapt iedereen wel dat het qua personeel binnen de zorgketen gaat wringen, dus ik hoop dat het kabinet aanstaande vrijdag met verdergaande maatregelen gaat komen", zegt ze stellig.

Regionaal pleidooi voor strengere maatregelen

Burgemeester Snijders van Zwolle deelt de zorgen en zal morgen tijdens het landelijke veiligheidsberaad met de minister aandringen op strengere maatregelen voor de festiviteiten en evenementen die voor december op het programma staan. Denk daarbij aan de Sinterklaas en kerstvieringen. Hij wil dat de bijeenkomsten binnen met minder mensen plaats gaan vinden. Een beperking van het aantal bezoekers dat met de QR code naar binnen mag is in zijn ogen een aangescherpte maatregel die landelijk en dus ook regionaal bijdraagt aan het verminderen van het aantal besmettingen.

De veiligheidsregio doet daarnaast opnieuw een dringend beroep op iedereen die klachten heeft om zich te laten testen. Die oproep wordt in Overijssel goed nageleefd. In Overijssel wordt meer getest dan elders in Nederland. Zoveel, dat de GGD IJsselland de testcapaciteit fors gaat uitbreiden om lange wachttijden te voorkomen.

Meer testcapaciteit

"We zitten nu in de Veiligheidsregio IJsselland op zo'n 3000 testen per dag", zegt Rianne van den Berg. Qua testbereidheid staan we op plaats één in Nederland en dat is goed om te horen, want het betekent dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen.

Maar het geeft haar wel een dubbel gevoel: "Het goede signaal is natuurlijk dat mensen zich bij klachten laten testen, en in quarantaine gaan als dat moet. We zien dat vooral ook in gemeenten zoals Staphorst en Zwartewaterland waar de vaccinatiegraad laag is. Maar het feit dat er zoveel mensen klachten hebben en mogelijk besmet zijn baart ons natuurlijk wel zorgen", zegt van den Berg.

"We gaan deze week proberen om het aantal testen per dag te verhogen naar zo'n 3500. Daarnaast gaan we ook kijken of we op sommige locaties in de avonduren open kunnen". Maar de vraag naar zorgpersoneel om de testlocaties te bemensen is volgens haar wel een complicerende factor. "In deze arbeidsmarkt zijn we momenteel allemaal op zoek naar dezelfde mensen, dus het is de vraag of we op korte termijn daarvoor personeel kunnen werven. Maar ik denk dat het gaat lukken", aldus van den Berg.

Verder benadrukt ze dat de naleving van de geldende landelijke richtlijnen natuurlijk prioriteit nummer één is. "Was je handen, hou afstand en blijf bij klachten thuis."

Verscherpte controle vaccinatiebewijzen

De Veiligheidsregio heeft de afgelopen week ook het toezicht op het checken van de coronapas, oftewel de QR codes, verder aangescherpt. Arjan Mengerink van de Veiligheidsregio IJsselland zegt daarover;

"We zijn met de neus op de feiten gedrukt dat we echt moeten handhaven, want anders gaat het niet goed. We zijn daar strakker in geworden. Dat betekent dat we scherper kijken, het gesprek aangaan en als het niet goed gaat een waarschuwing uitdelen. Wie dan nog niet wil luisteren krijgt een proces verbaal. Dat kan uiteindelijk resulteren in boetes van een paar duizend euro of in het meest extreme geval sluiting. Gelukkig is dat in ons gebied nog niet aan de orde geweest."

Wat het toezicht lastig maakt zijn de valse vaccinatiebewijzen die momenteel in omloop zijn. Voor de regionale toezichthouders zijn valse QR codes slecht te herkennen.

Een probleem dat zich volgens Mengerink vooralsnog in omvang beperkt. "We weten natuurlijk niet wat er zich onder water allemaal afspeelt, maar wat we zien is dat het een relatief klein probleem is."

Het Openbaar Ministerie heeft al gewaarschuwd dat mensen die gebruik van een vals vaccinatiebewijs zich schuldig maken aan fraude en valsheid in geschrifte. Een overtreding waar een forse geldboete of gevangenisstraf op staat.