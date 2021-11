Steentje voor steentje; de oudste werkende stenen waterkering van Nederland wordt compleet gerestaureerd

Het project Veilige Vecht is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie in Nederland sinds de Deltawerken.

Binnen dit landelijke project wordt er de komende dertig jaar ruim 1.100 kilometer aan dijk en zo'n 500 sluizen en gemalen in Nederland veiliger gemaakt. De versterking van de dijken in het stromingsgebied rond de Vecht, over een lengte van zo'n 32 kilometer, zijn onderdeel van dit landelijke waterveiligheidsprogramma.

Projectgebied Veilige Vecht (Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta)

De versterking is hard nodig om ook in het stromingsgebied van de Vecht in de regio rond Zwolle, Dalfsen en Zwartewaterland en overige omliggende gebieden droge voeten te behouden.

Monumentaal karakter behouden

Want dat wat zich de afgelopen zomer in Limburg heeft voltrokken met het overstromen van de Maas, kan in extreme situaties ook in Overijssel met de Vecht en IJssel gebeuren. De kans daarop is kleiner dan in Limburg, maar volgens het waterschap Drents Overijsselse Delta wel degelijk aanwezig. Het kan bij extreme weer omstandigheden, zoals hevige regenval en storm, zomaar morgen gebeuren.

Uit onderzoek van het waterschap blijkt namelijk dat 30 tot 32 kilometer dijk in het stromingsgebied van de Vecht, niet voldoet aan de veiligheidseisen. De dijken zijn te laag of te zwak, waardoor het risico op overstroming reëel aanwezig is.

Zo is de monumentale Stenendijk in Hasselt, waarvan de restauratie deze week gestart is, over een lengte van een kilometer erg kwetsbaar. De Stenendijk beschermt de wijde omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwarte water. De dijk was oorspronkelijk bedoeld om het achterland te beschermen tegen het water van de voormalige Zuiderzee, dat via het Zwarte water een bedreiging vormde voor het gebied. Als de Stenendijk er niet zou zijn, dan lopen de ommelanden vanaf Hasselt tot voorbij Nieuwleusen het gevaar van overstroming.

De Stenendijk loopt van het stadje Hasselt richting gemaal Streukel en beschermt de ommelanden tot voorbij Nieuwleusen tegen hoogwater (Foto: RTV Oost (Oscar Siep))

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta wil het monumentale karakter van de laatste overgebleven stenendijk van Nederland behouden. Daarom ondergaat de dijk op dit moment een grondige restauratie aan de buitenkant, waardoor het uiterlijk van de dijk in oorspronkelijke staat behouden blijft. Een klus waarbij de nodige herstel expertise om de hoek komt kijken.

Damwand in Dijk

Om de dijk daarnaast voor de toekomst veilig te maken, wordt medio volgend jaar een damwand in de dijk geplaatst. Een ingewikkelde technische operatie, waarvoor het waterschap in nauw overleg met omwonenden en natuurbeheerders heeft gekozen.

Uit onderzoek is duidelijk geworden dat het plaatsen van een damwand in de dijk, de minste schade toebrengt aan de monumentale dijk zelf en ook nauwelijks nadelige impact heeft op de omliggende (beschermde) natuurwaarden en woningen langs de Stenendijk. De dijk is daarmee wel zeker twee keer zo sterk als voorheen.