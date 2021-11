Ziekenhuisbestuurder Twente tegen carnavalsverenigingen: "Schrap openingsfeesten"

Aankomende donderdag is het de elfde van de elfde, de officiële aftrap van het carnavalsseizoen. In het zuiden van het land hebben de verenigingen al besloten om de carnavalsfeesten af te gelasten, vanwege de oplopende coronabesmettingen en ziekenhuisopnames.

In Overijssel gaan vooralsnog alle carnavalsfeesten 'gewoon' door. Zo staat in Oldenzaal, 'dé carnavalsstad boven de grote rivieren', aankomende zaterdag de aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen gepland.

Zorgen over feesten

"Daar maak ik me wel zorgen over", zegt Den Boon, die tevens bestuursvoorzitter is van Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. "Ik kan me in de eerste plaats heel goed voorstellen dat mensen toe zijn aan feest. Maar het neemt niet weg dat wij ons wel zorgen maken. Wij gaan er niet over, maar we hebben wel een belang te dienen. Dat belang is dat de toestroom van patiënten naar de ziekenhuizen niet verder toeneemt."

Den Boon ziet een groot besmettingsrisico in de grootschalige feesten binnen die de komende tijd op de rol staan. "Bij buitenevenementen is de kans dat mensen uiteindelijk ziek worden en naar de ziekenhuizen moeten, toch relatief klein. Maar bij de grootschalige feesten kan het niet anders dan dat daar toch weer besmettingen optreden die leiden tot ziekte."

"Ik vind het een probleem van ons allemaal", aldus de ziekenhuisbestuurder:

Beroep op verantwoordelijkheid

De zorgbestuurder doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de carnavalsverenigingen. "Mijn advies is om je te bezinnen op de grootschalige inpandige evenementen. Als we het toch weer laten doorgaan, is de consequentie dat er toch weer een toeloop van patiënten naar de ziekenhuizen is."

De ziekenhuizen in Twente liggen volgens Den Boon al vol met coronapatiënten. "De zorg is al zwaarbelast, daar kunnen we niet meer van maken. Dit door laten gaan, betekent dat het weer ten koste gaat van mensen die planbare zorg nodig hebben", zegt hij, doelend op niet-coronazorg, zoals bijvoorbeeld een heupoperatie die dan afgezegd moeten worden.

In het ROAZ Twente-Achterhoek zijn de Twentse ziekenhuizen en andere zorginstanties die te maken hebben met acute zorg vertegenwoordigd.

Coronahotspots

Twente is momenteel vooral een 'ontvangende regio'. Dat betekent dat ziekenhuizen MST en ZGT vooral coronapatiënten van buiten de regio opvangen. "De coronahotspots liggen in Zwolle, het westen en in Limburg. Maar omdat wij de zorg in Nederland gelijk verdelen, zijn we in gelijke mate belast. We zitten aan onze max", aldus Den Boon.

De Veiligheidsregio IJsselland laat desgevraagd weten geen aanleiding te zien om grootschalige evenementen de komende tijd niet toe te staan. "Maar de elfde van de elfde is in IJsselland ook niet zo'n groot gebeuren als in het zuiden van het land", zegt een woordvoerder.