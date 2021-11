Nieuwbouw Zwartewaterzone Zwolle steeds meer gelopen race ondanks protest omwonenden

Feitelijk zijn nog twee partijen in de Zwolse gemeenteraad tegenstander van de nieuwbouwplannen aan de randen van jaren zestig wijk. PvdA en SP, niet toevallig ook de organisatoren van de protestactie voor het stadhuis aan het begin van de avond, blijven strijden voor meer sociale woningen in het nieuwbouwplan. Dat de nieuwbouw met de fundering in de uiterwaarden van het Zwartewater komt te staan, daar vinden deze twee ook van alles van. Genoeg om de gebiedsvisie voor Holtenbroek af te keuren.

Ik ben geen klimaatwetenschapper maar ik zie wel dat bouwen in de uiterwaarden in deze tijd niet meer uit te leggen is PvdA-fractievoorzitter Patty Wolthof

De Pvda-fractievoorzitter herhaalde dat het klimaat voor haar het belangrijkste argument is. De dure koopwoningen en het gebrek aan sociale huur zijn voor SP-er Brammert Geerlings het struikelpunt.

Bij de andere partijen in de Zwolse gemeenteraad slaat de afweging van dilemma's door naar de andere kant. Er is zoveel vraag naar nieuwe woningen, "dat we nu moeten doorpakken", zegt D66-raadslid Van Driel. Ook zijn partij had en heeft vraagtekens bij een aantal elementen in het plan, maar alles afwegende zal D66 toch instemmen. "Water zal steeds belangrijker worden maar daar moeten we mee leven." Ook VVD, CDA, GroenLinks, Swollwacht en de ChristenUnie willen doorzetten.

De Zwartewaterzone is het gebied tussen de rivier Zwartewater en de Zwolse wijk Holtenbroek. Waar nu oude industrie, verpauperde jachthavens en een groenstrook langs het water ligt, moeten zo'n 280 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Hoogbouw op de dijk en duurdere koopwoningen aan de randen van het water, omgeven door nieuwe natuur en recreatie. De kosten voor de sanering van de zwaar verontreinigde industriegrond moet worden bekostigd uit de verkoop van de nieuwe woningen. De Zwartewaterzone is een project van BPD en BEMOG.

'Goed voor de wijk en voor Zwolle'

"Deze plannen zijn goed voor de wijk, niet alleen voor Zwolle", zegt Reinier Mulder, die inmiddels 27 jaar in de gemeenteraad zit namens de ChristenUnie. "In Zwolle willen we we niet in het buitengebied bouwen maar eerst de lege plekken vullen in de stad. Daaromheen wonen altijd mensen. En dus zullen we overal mensen treffen die die nieuwbouw niet in hun achtertuin willen hebben."

Het raadsdebat maandagavond werd soms fel en soms leek er begrip voor elkaars standpunten. Een aantal zorgen over de nieuwbouw worden door de meeste partijen wel gedeeld. Vrijwel de hele raad ziet dat de inspraak van omwonenden beter moet. In dit project werd de participatie van burgers neergelegd bij de projectontwikkelaars en vooral over de manier waarop was veel kritiek.

Het Zwartewater is geen afvoerrivier van grote waterstromen zoals de IJssel dat wel is. Ed Anker, wethouder Zwolle

Een oudere bewoonster van de James Last-flat -één van de bestaande flats die straks uitkijkt op de nieuwbouw- liet tijdens het debat weten dat ze de strijdbijl neer legt. In de afgelopen jaren had ze zich namens de 140 flatbewoners ingezet voor invloed op de plannen. "Maar het voelt tegen de grote projectontwikkelaars als een ongelijke strijd." Ze kon haar tranen niet bedwingen.

Schets van de toekomstige Zwartewaterzone (Foto: BPD/BEMOG)

Wethouder Anker kwam daar verder niet op terug. Vanuit de gemeenteraad is er wel begrip voor de emoties uit de buurt maar de woningnood vraagt om actie. De wethouder heeft geen zorgen over het bouwen in de rivierbedding. "Het Zwartewater is geen afvoerrivier van grote waterstromen zoals de IJssel dat wel is en het valt dus niet onder 'Ruimte voor de rivier'. Dat is ook waarom Rijkswaterstaat en het Waterschap geen grote bezwaren zien tegen de bouwplannen."

Drie verkeersknooppunten aangepakt

Anker kan wel toezeggen dat drie belangrijke verkeersknooppunten rond de wijk op korte termijn worden aangepakt. Hij wil dat de kruisingen van de Bachlaan, Mozartlaan en de Monteverdilaan tegelijk met de nieuwbouwfase worden afgestemd op de verwachte verkeersstromen.

Voor de raadsleden zijn daarmee de belangrijkste vragen beantwoord. En nu de meerderheid zich achter de plannen schaart, lijkt de officiële stemronde nog slechts een formaliteit.

Formaliteit

De protestactie voor de deur van het stadhuis, voorafgaande aan het raadsdebat, had geen invloed op het verloop van de avond. Uiteindelijk hebben de omwonenden geen zoden aan de dijk kunnen zetten. Vanwege aangepaste corona-maatregelen werden in het stadhuis alleen insprekers op de publieke tribune toegelaten.