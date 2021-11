Zwolse brievenbusbom lijkt wraakactie: menselijk weefsel zat tegen muren en plafond

Stukken menselijk weefsel zaten tegen muren en plafond. "Mijn zoon heeft die er met een pincet vanaf geplukt." Aan het woord is een Zwolse, die vorig jaar zwaargewond raakte toen een explosief door haar brievenbus werd geduwd. "Wie is er zo gestoord?" Vandaag heeft de rechtbank een start gemaakt met het eindproces tegen de verdachte.

De bewoonster van een huis aan de Puntmos in Zwolle vloog na een explosie in haar brievenbus door de gang richting woonkamer. "Mijn man dacht dat ik dood was." Volgens justitie had het inderdaad weinig gescheeld, of ze had het er niet levend vanaf gebracht.

Wraak

Een maand na de ontploffing werd een plaatsgenoot opgepakt, een kennis van de dochter des huizes. De Zwollenaar zou wraak op haar hebben willen nemen, omdat de dochter er schuld aan zou hebben dat de relatie van de Zwollenaar met een meisje op de klippen was gelopen. De dagen na de bomaanslag zette hij dan ook opmerkelijke berichten op social media: 'Karma is a menu, you get what you deserve.' Een ander bericht was: 'Vroeg of laat wordt er afgerekend', vergezeld met een foto van Willem Holleeder.

Littekens

Een derde bericht was 'Snitches get stitches'. En dat schiet het slachtoffer in het verkeerde keelgat. "Ik had inderdaad stitches. Mijn lichaam zit onder de littekens, omdat jij boos was dat de verkering uit was. Kon jij eigenlijk gewoon slapen toen ik op de OK lag?" Het slachtoffer is volledig arbeidsongeschikt en eist 125.000 euro schadevergoeding van de verdachte.

Ontkenning

De vermeende dader ontkent de bom door de brievenbus te hebben gedaan. "Ik heb wel gezien wie het gedaan hebben." Hij doelt daarbij op drie kennissen van hem, die op hun beurt juist verklaren dat de aangehouden Zwollenaar wel degelijk verantwoordelijk is voor de aanslag. Van een van de getuigen is wel een handpalmafdruk op de deur gevonden. "De verdachte dwong mij om de brievenbus open te houden." Het OM gaat nog beoordelen of ook die jongen wordt vervolgd.

Bewijs

Tegen de verdachte is veel bewijs. Naast de drie getuigen die hebben gezien wat er is gebeurd, zijn er meer mensen die belastend vertellen over hem. Zo zegt een plaatsgenoot dat de verdachte een tas met twintig van dezelfde bommen bij hem heeft gestald. Ook bracht hij kort na de aanslag zijn jas naar de stomerij en vertelde hij een kennis bij een pizzatent over de aanslag, terwijl daar nog geen aandacht voor was geweest in de media. Tenslotte had hij volgens het OM een motief: wraak.

Het openbaar ministerie heeft vandaag nog geen strafeis kunnen formuleren door een krappe tijdsplanning. Ook heeft de verdediging van de verdachte Zwollenaar nog geen pleidooi kunnen houden. Dat gebeurt begin volgende maand.